人民网雅加达5月14日电 （记者曹师韵）5月13日，由广州市文化广电旅游局主办的2025广州文化周——“丝路花语”海上丝绸之路文化之旅正式启程，前往印度尼西亚的井里汶、三宝垄及斯里兰卡的加勒三座海丝名城，开展文化交流、遗产合作和学术研讨等活动。活动旨在推动“海上丝绸之路”申遗工作的国际合作，进一步加强中国与海上丝绸之路有关国家和地区在文化遗产保护领域的联系与合作。

本次“丝路花语”海上丝绸之路文化之旅将包括“海丝文化艺术展演”“遗产合作备忘录签署”和“海丝申遗主题展览”等活动。广州市文化广电旅游局负责人表示：“此次文化之旅不仅是展示广州文化品牌的国际平台，也将为‘海上丝绸之路’联合申遗注入更多合作动力，共同推动海丝文化价值的全球传播。”

2024年11月，井里汶正式加入海丝申遗，成为“海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产城市联盟”首个国际城市。此次广州代表团再次前往井里汶，重点讨论水下考古、遗产保护和文化遗产资料共享等议题。当地政府计划借鉴中国在阳江沉船考古和长沙铜官窑址发展旅游业的经验，建设印尼首座“海洋考古博物馆”，展示沉船考古成果及出水文物。井里汶郡摄政长伊姆朗高度评价此次合作，表示希望通过此次合作，创造出海洋文化遗产合作与利用的最佳实践，打造两国水下文化遗产保护的国际典范项目。

三宝垄市长阿古斯缇娜指出，希望三宝垄尽快通过程序，成为海丝申遗联盟城市的一员，推动当地与中国海丝遗产城市在文化保护、旅游和航线开通及商贸往来等方面的合作，为未来双边多领域合作奠定基础。

广州作为“海上丝绸之路保护和联合申报世界文化遗产城市联盟”牵头城市，自2018年起积极推进海丝文化传播，通过“丝路花语”文化之旅，将广州的历史文化底蕴带向世界。该项目已走访多个国家和地区，包括印尼、斯里兰卡、马来西亚、新加坡、塞浦路斯等，成为深化海丝文化对话、促进多边交流的品牌项目。

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