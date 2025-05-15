人民网迪拜5月14日电 （记者管克江、张志文）5月13日，由迪拜国际金融中心主办的2025迪拜金融科技峰会闭幕。本届峰会以“全民金融科技”为主题，吸引来自120多个国家和地区的金融科技行业龙头、投资机构和监管机构等代表出席，多家中资企业也在峰会期间集中推介自主研发金融科技成果。

迪拜国际金融中心行政长官伊萨·卡齐姆在开幕致辞中表示，迪拜金融科技峰会启动以来，推动迪拜跻身全球五大金融中心之列。他宣布2026年起迪拜国际金融中心将牵头举办迪拜未来金融周，涵盖迪拜金融科技峰会、未来可持续发展论坛、私人资本论坛等活动，并期待这一全新平台将进一步巩固迪拜作为区域内领先全球金融中心的地位。

2025迪拜金融科技峰会期间举行的对话活动。人民网记者 张志文摄

峰会期间，迪拜国际金融中心发布了《金融的未来》报告，该报告由行业专家和客户参与制定，重点强调了人工智能对金融和创新的变革性影响。报告在预测传统银行模式遭遇新技术挑战的同时，也提出金融服务公司面临的关键机遇，鼓励金融企业通过手机银行等数字解决方案创新将业务扩展到高增长市场，并与金融科技创新企业合作开发产品，采用云计算等新技术提高灵活性和效率。

当地媒体在2025迪拜金融科技峰会的一家中资企业展厅采访。人民网 张志文摄

中国工商银行受邀参加此次峰会，总行有关部门负责人在会上发表演讲，阐述信息技术对银行业体系所产生的深远影响，介绍工商银行金融科技创新成果，展望金融科技发展趋势。峰会期间，蚂蚁数科首次在海外市场展示其全栈人工智能产品矩阵，包括智能体开发平台Agentar、多端开发产品mPaaS以及安全科技产品ZOLOZ等，为金融企业提供多维度人工智能技术服务。

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