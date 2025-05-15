人民网曼谷5月14日电 （记者白元琪）金边讯：当地时间5月13日，2025年“留学广西”国际教育展（柬埔寨站）在柬埔寨首都金边开幕。此次展会由中国广西壮族自治区教育厅主办，吸引广西36所高校参展，规模为历届之最，人工智能人才培养情况为最大亮点。

展会现场。主办方供图

广西壮族自治区教育厅副厅长张旭凤在开幕式上表示，这是广西第三次在柬埔寨举办“留学广西”教育展，参展院校数量创下新高。她介绍，广西是中国唯一同时与东盟国家陆海相邻的省区，拥有93所高等院校、在校生超过193万人，教育资源优势明显。当前，广西已接收东盟国家留学生6500余人，是中国接收东盟留学生最多的地区之一。

“我们热忱欢迎柬埔寨朋友到广西学习交流。”张旭凤说，广西设有面向东盟国家的专项留学生奖学金，目前在桂就读的柬埔寨留学生近320人。与此同时，广西高校也积极推动师生双向交流，已有多批师生赴金边皇家大学等高校开展访学和研修。

柬埔寨教育青年体育部高等教育司司长孔富米卡对本次教育展予以高度评价。他表示，柬埔寨目前共有248所高等教育机构，在校学生超过31万人，教育展为中柬高等教育搭建了合作新平台，有助于实现资源共享与人才联合培养。他希望，更多柬埔寨青年借助“留学广西”项目赴华深造，学成归国后助力国家发展。

柬华理事总会轮值会长林少雄在致辞中表示，“‘留学广西’平台将帮助更多柬埔寨学子实现求学梦想，这些学子将成为推动国家社会进步的中坚力量。”

柬埔寨东盟中国教育合作协会会长苏昌宏博士介绍，来自金边及柬埔寨西南三省的约2000名高中生专程组团前来观展。他表示，此次教育展为柬中高校和教育机构提供了面对面交流机会，有助于深化两国教育领域务实合作。

据悉，本届教育展特别设立人工智能专题展区，集中展示广西高校在人工智能人才培养、学科建设及科研应用方面的成果。14日举行了人工智能主题论坛，围绕“产业·专业·职业”融合发展，探讨人才培养新模式，推动中柬人工智能教育合作迈上新台阶。

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