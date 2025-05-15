人民网迪拜5月14日电 （记者管克江）巴格达市中心的尼苏尔环岛边，工程车轰鸣，工人行走在钢筋扎成的“密林”之巅——由中铁国际旗下川铁国际总承包的尼苏尔交通枢纽项目进入了最后攻坚阶段。再过两个月，巴格达最大规模的道路交通施工项目将全线竣工，届时巴格达地区交通拥堵状况将较既有程度缓解80%以上，并减少交通污染和噪音。

尼苏尔交通枢纽项目一景。川铁国际供图

自伊拉克战争以来，巴格达的基础设施建设几乎停滞，而人口却剧增到1100万，由此导致交通拥堵、环境污染等众多问题。据统计，在巴格达市区行驶的汽车平均时速为20公里左右。2023年3月，伊拉克总理苏达尼宣布了一揽子计划，准备在巴格达修建桥梁、道路和立交桥等19个交通基础设施项目。尼苏尔交通枢纽项目是其中规模最大的一个项目，包括两座大桥、五条隧道，及重建项目周边道路、改造区域内既有各类公共设施、地下管线和电缆等。

川铁国际项目总经理郭小伟介绍，项目地处巴格达市中心，受到伊各界广泛关注。伊拉克总理苏达尼本人先后5次到现场视察，高度肯定中企成就，并希望以此项目带动巴格达城市建设新发展。很多媒体和民众自发到现场采访或直播。

在项目管理部，办公室墙上张贴着各式各样颜色标注的工程线路图，线路分布密密麻麻，有的线路相互叠加成为一团黑色。据介绍，不同颜色代表不同的管线。郭小伟说：“项目涉及既有公共设施、地下管线和电缆等情况复杂，且大多无图纸、无既有资料。我们与伊拉克政府合力对区域内的各类公共设施、地下管线和电缆进行了详细调查，并推荐采用中国现有城市管廊理念，对其地下管线和电缆进行改造。”在施工中，中企在伊拉克还首次采用桥梁盖梁后张法技术、首次推广使用盘扣式支架系统等，让伊方见证了中国技术、中国设备的高水平。

工人在进行五号隧道施工。人民网记者 管克江摄

据介绍，交通枢纽项目中的两座大桥和四条隧道已经完工通车，第五条隧道即将完成封顶。郭小伟表示：“伊拉克是共建‘一带一路’重要国家，目前正处在重建关键阶段。我们将高质量完成伊拉克工程项目，为中伊深化‘一带一路’合作贡献力量。”

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