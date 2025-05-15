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发展中国家履行《联合国森林文书》及森林可持续经营官员研修班开班

2025年05月15日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月14日电 （记者刘文璋、汪思源） 由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的发展中国家履行《联合国森林文书》及森林可持续经营官员研修班在京顺利开班。来自埃及、埃塞俄比亚、马来西亚、尼泊尔、斯里兰卡、泰国等6个国家的38名官员及专家参加。

活动现场。孙雪珂摄

活动现场。孙雪珂摄

森林对人类福祉、可持续发展与地球健康至关重要，开展森林可持续经营已成为全球共识。《联合国森林文书》是国际上第一个关于森林可持续经营的国际协议，对推进全球森林可持续经营的国际行动提出了原则性要求，旨在通过全球森林可持续经营，消除贫困，改善生态，促进森林可持续发展。中国政府高度重视履行《联合国森林文书》，全面推进履约工作，积极开展《联合国森林文书》示范单位建设，并通过持续举办国际研修班等形式帮助发展中国家提升履约能力。

“全球正面临生物多样性丧失与气候变化加剧等严峻环境挑战。森林作为应对这些挑战的核心要素，对发展中国家的民生保障、粮食安全及气候韧性建设尤为重要。”泰国那空叻差西玛森林火灾防控中心林业官员诺帕多·凯差恩表示高度重视此次向中国及其他国家借鉴经验的机会，本次研修班搭建的知识交流平台与发展中国家合作机制，将对实现共同的目标发挥关键作用。

据悉，本期研修班将重点围绕履行《联合国森林文书》的中国实践、中国森林可持续经营实践和经验、林草应对气候变化国际行动、森林认证体系建设等主题，邀请相关领域专家、学者进行授课分享和座谈交流，还将赴浙江省杭州市、湖州市进行现场教学。

（国家林业和草原局管理干部学院孙雪珂对本文亦有贡献）

(责编：王禹蘅、杨牧)

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