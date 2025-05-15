人民网伦敦5月14日电 （徐量）5月14日，中国驻英国大使郑泽光应邀出席2025中英企业家论坛并发表题为《坚持开放合作，促进交流互鉴》的主旨演讲。该论坛由英国48家集团和中国日报联合主办，英国政治、金融、经贸、科技、教育等各界人士近200人出席。

中国驻英国大使郑泽光发表主旨演讲。杨浩鹏摄

郑泽光表示，中国政府高度重视人工智能发展，近年来完善顶层设计，加强工作部署，推动人工智能综合实力整体性、系统性跃升。同时，我们提醒自己要正视差距、加倍努力，全面推进人工智能科技创新、产业发展和各领域应用，完善监管体制机制，牢牢掌握发展和治理主动权。中国人工智能发展呈现四大特点：一是产业规模持续扩大，相关企业超4500家，核心产业规模近6000亿元；二是创新成果不断涌现，百度、阿里、华为等企业相继推出大模型，开源项目DeepSeek及智能体Manus引发全球关注；三是算力和数据基础持续增强，中国超级计算机数量全球领先，5G基站达439.5万个；四是赋能应用不断深化，AI助力新产业、新模式成长，同时推动传统产业转型升级，成为中国经济高质量发展的重要引擎。

郑泽光指出，人工智能在带来前所未有的发展机遇的同时，也伴随重大风险与挑战。2023年中国发布《全球人工智能治理倡议》，系统提出11项主张，涵盖发展、安全与治理三方面：发展上强调以人为本、智能向善、尊重主权、互利共赢；安全上主张建立风险评估体系与法律规范，保障公平与非歧视；治理上倡导设立科技伦理监管机制，提升发展中国家在全球治理中的代表性，并支持在联合国框架下推动国际治理机构建设。

郑泽光表示，中英开展交流合作，关键要纠正一些人的对华错误认知，排除政治干扰和阻力。中英都拥有雄厚的科技实力，在科技领域各有优势，完全可以交流互鉴，且中英双方已从交流合作中获益。期待双方都能以自信、开放的心态，开展更多双向、互利合作。

郑泽光指出，当前百年变局加速演进，新一轮科技革命蓬勃发展，人工智能的发展和治理亟需国际合作。与此同时，单边霸凌、关税战、贸易战大行其道，国际科技合作面临前所未有的干扰。我们必须坚定维护真正的多边主义，倡导国际科技合作，坚决反对搞脱钩断链、“小院高墙”，坚决反对搞排他性的“小圈子”或双多边安排。交流合作是科技创新和治理的需要，也是人类文明进步的需要。

郑泽光强调，中英双方应该按照两国领导人达成的重要共识，认真落实中英战略对话、经济财金对话、能源对话、卫生对话、两军高层对话成果，并启动其他领域的对话合作，为两国在人工智能及其他科技领域的交流合作营造有利的政治和政策环境。希望中英两国企业以此次论坛为契机，加强相互了解，促进务实合作，给两国人民带来更多实实在在的利益。

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