人民网罗马5月14日电 （记者谢亚宏）“红厅论坛：中国希腊合作交流对话会”12日在雅典扎皮翁宫举行，中希两国政府、金融、工商以及传媒界上百名代表参会，深入探讨在全球变局下两国的合作机遇。

活动现场。 主办方供图

中国驻希腊大使方遒在致辞中表示，希腊是欧盟的重要成员国，也是西方文明的重要发源地之一。中国愿与希腊一道，积极推进高质量共建“一带一路”合作，深化中欧互联互通，取得更多务实成果，以两个古老文明的智慧与担当，为世界注入稳定性和建设性力量。希腊前驻华大使、希中友好协会主席扬尼斯·塞奥法诺普洛斯强调，希中两国友谊深厚，文化互通，希中友协将继续推动民间交流，增进两国人民之间的了解与友谊。

希腊官方通讯社雅通社社长埃米利奥斯·佩尔季卡里斯表达了加强两国媒体合作的愿望，指出新闻报道在推动文明互鉴中起着不可替代的作用。

本次“红厅论坛”由新华社外事局、新华社欧洲总分社、中央党史和文献研究院科研规划部和新华社研究院联合主办。论坛设有经济金融、能源可持续发展等分论坛，议题聚焦金融合作、绿色发展、文明互鉴等多个领域。

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