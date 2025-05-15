打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

一缕茶香飞越山海 铁观音韵动英伦

2025年05月15日08:59 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伦敦5月14日电 （徐量）以“安溪铁观音：一片神奇的东方树叶”为主题的中国国家馆“下午茶”活动，近日在伦敦工艺周期间隆重举行，旨在弘扬中国茶文化，促进中英茶叶贸易与文化交流。

本次活动吸引了超过百位来自中英两国的嘉宾出席，其中包括中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞李立言、公参夏雨滋，国际茶叶委员会主席伊恩·吉布斯，英中贸易协会执行总裁兼公共事务负责人白丽莎，艺术与设计杂志社社长钱竹，《老虎，别怕》作者马岱姝，英国后浪出版社董事劳伦斯·金，以及英国出版商协会代表葛洛丽亚·贝利等。来自知名茶企、媒体、出版、艺术等各界人士以及茶文化爱好者共聚一堂，共品东方茶香。

李立言在致辞中表示，希望通过此次活动，让更多英国朋友深入了解中国博大精深的茶文化，爱上安溪铁观音这片源自东方的神奇树叶。同时，他也期待未来中英两国在茶文化、艺术、商贸等多个领域进一步深化交流与合作，推动双边友好关系不断向前发展。

活动当天下午，安溪县委常委、统战部部长、县茶业管理委员会常务副主任肖印章率领代表团，与八马、兴溪、魏荫和、两固等四家当地知名茶企携手亮相，开展了一场别开生面的安溪铁观音茶文化讲座。代表团还展示了中国乌龙茶制作技艺，并现场演绎了传统安溪茶艺，引发现场观众浓厚兴趣。

国际茶叶委员会主席伊恩·吉布斯在接受采访时回忆道：“我曾亲赴安溪，品饮过地道的铁观音。安溪铁观音不仅风味独特，其背后的茶文化也深厚悠远。它被联合国列入全球重要农业文化遗产和人类非物质文化遗产代表作名录，这是世界茶产业发展史上的重要里程碑。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部