人民网伦敦5月14日电 （徐量）以“安溪铁观音：一片神奇的东方树叶”为主题的中国国家馆“下午茶”活动，近日在伦敦工艺周期间隆重举行，旨在弘扬中国茶文化，促进中英茶叶贸易与文化交流。

本次活动吸引了超过百位来自中英两国的嘉宾出席，其中包括中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞李立言、公参夏雨滋，国际茶叶委员会主席伊恩·吉布斯，英中贸易协会执行总裁兼公共事务负责人白丽莎，艺术与设计杂志社社长钱竹，《老虎，别怕》作者马岱姝，英国后浪出版社董事劳伦斯·金，以及英国出版商协会代表葛洛丽亚·贝利等。来自知名茶企、媒体、出版、艺术等各界人士以及茶文化爱好者共聚一堂，共品东方茶香。

李立言在致辞中表示，希望通过此次活动，让更多英国朋友深入了解中国博大精深的茶文化，爱上安溪铁观音这片源自东方的神奇树叶。同时，他也期待未来中英两国在茶文化、艺术、商贸等多个领域进一步深化交流与合作，推动双边友好关系不断向前发展。

活动当天下午，安溪县委常委、统战部部长、县茶业管理委员会常务副主任肖印章率领代表团，与八马、兴溪、魏荫和、两固等四家当地知名茶企携手亮相，开展了一场别开生面的安溪铁观音茶文化讲座。代表团还展示了中国乌龙茶制作技艺，并现场演绎了传统安溪茶艺，引发现场观众浓厚兴趣。

国际茶叶委员会主席伊恩·吉布斯在接受采访时回忆道：“我曾亲赴安溪，品饮过地道的铁观音。安溪铁观音不仅风味独特，其背后的茶文化也深厚悠远。它被联合国列入全球重要农业文化遗产和人类非物质文化遗产代表作名录，这是世界茶产业发展史上的重要里程碑。”

(责编：王禹蘅、杨牧)