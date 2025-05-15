——访美中关系基金会创始人、主席尼尔·布什

尼尔·布什

尼尔·布什（中）与Skytower Investments首席执行官方洪（左），向沙特阿拉伯国家工业发展与物流计划署首席执行官苏莱曼·本·哈立德·马兹鲁阿（右）赠送中国丝绸画卷。

宋椿泥摄

作为美国前总统乔治·赫伯特·沃克·布什（老布什）的第三子、乔治·沃克·布什（小布什）总统的弟弟，尼尔·布什长期致力于美中民间交流。他负责的乔治·布什美中关系基金会，多次组织美中青年交流项目。近日，本报采访尼尔·布什，听他讲对美中民间交往的期待。

“我们致力于促进美中之间的紧密联系”

“我的父亲在担任美国驻华联络处主任时，与中国建立了深厚的友谊，这份友谊深深影响了我的家族。”尼尔·布什说，他的父亲始终相信美中关系是世界上最重要的双边关系之一，面对全球性挑战，美中两国需要并肩同行。“父亲的理念深刻影响了我。我相信，无论世界如何变化，美中关系终究会走向更光明的未来”。

2017年5月，乔治·布什美中关系基金会成立。尼尔·布什作为主席和创始人，传承着父亲的信念，希望用对话、交流和理解，打破偏见与误解，让跨越国界的友谊长久延续。

“我第一次踏上中国的土地是在1975年，从那以后，我又前往中国大约150次，目睹了这个国家的崛起。时至今日，许多其他国家的人仍然未能真正理解中国的发展道路。”尼尔·布什说，“中国的发展道路不仅成功，而且非常契合中国自身的发展需求，它帮助数亿人摆脱了贫困，使中国成为世界第二大经济体。”

多年来，尼尔·布什持续推动两国民间经济交流和教育合作，积极倡导用理解、尊重与信任，搭建两种文化、两种制度之间的沟通与对话之桥。2024年4月底，他在一场活动上再次提及他的希望：“乔治·布什美中关系基金会是对我父亲的使命传承，我们致力于促进美中之间的紧密联系”。

尼尔·布什常在聊天中提及这是他本年度第几次来中国。在多次访华经历中，他结识了来自商界、学界、公益和教育等多领域的中国朋友。他始终坚守一个信念：搭建沟通与理解的桥梁，传递美中友好合作的理念。

近年来，他多次到访中国华东地区，与江苏、安徽等地企业深度接触，推动企业项目国际合作，助力中国企业拓展沙特等海外市场。他认为，中国制造业效率很高，双边贸易对美中都有益，希望两国在各层面加强交流。他坚信，正如他父亲所言，通过换位思考和相互尊重的对话，建立更深层次的理解，双方可以携手成就更多。

“中国是绿色发展领域的先行者”

尼尔·布什推动乔治·布什美中关系基金会发起了“美中跨代际倡议”（U.S.—China XGen Initiative）。这项倡议旨在搭建平台，促进不同代际的美国人和中国人交流观点，共同探讨美中关系的未来。2023年秋，这场跨代际对话在美国华盛顿开启，年轻人与资深学者围坐一堂，围绕气候变化、全球合作等共同关心的话题展开讨论，分享对世界的认知和对未来的期待。不同年代的声音在此交汇，观点相互碰撞，加深了对彼此的理解，激发了思想的火花。

尼尔·布什认为，真正能够联结世界的，是那些让人们生活更美好、更可持续的技术和梦想。他不仅致力于搭建沟通的桥梁，更愿亲手将那些看似遥不可及的想法变为现实。他曾促成一家中国企业与美国能源技术公司的绿色技术合作，积极探索美中绿色合作的新路径。

能源是他倾注最多时间和心血的领域。从传统能源到新能源，他多年来始终关注能源行业的变革。他还积极推动一家中国新能源企业与沙特相关方面的深度合作，助力其拓展海外市场，实现多方产业互补、共同发展。他认为，在新能源领域设置贸易壁垒是短视之举，这阻碍了消费者享受优质绿色产品的机会。

尼尔·布什高度评价中国在新能源领域的成就：“中国在太阳能、风能、氢能、储能以及电动汽车等方面处于世界前列，不仅在生产相关设备方面领先，还在应用技术上走在前头。中国是绿色发展领域的先行者，电动汽车的普及率远高于其他地区，太阳能和风能的占比也位居全球之首。”在他眼中，中国不仅拥有世界级的工程能力，更展现出引领全球能源转型的决心。他认为，中国在这一领域的创新与行动，将为人类的可持续未来留下浓墨重彩的一笔。

“携手构建一个共谋发展、普惠共赢的世界”

尼尔·布什坚信，中国是美国的朋友。他坚决反对那些企图制造对立的言论，也不愿看到世界走向割裂。美中之间的贸易往来、文化交融、科技合作，早已成为两国人民日常生活中不可分割的一部分。他始终坚信，通过理解寻找共鸣，通过合作创造可能，美中关系能够回归到相互尊重的轨道上，“期待美中之间构筑更多沟通之桥”。

尼尔·布什回忆起1975年随父亲访华的经历，特别提到当年站在黄浦江畔，远望彼时上海外滩的情景。50年后的今天，当他再次来到外滩，面对高楼林立、灯火辉煌的都市景象，他感慨万千。他亲眼见证了中国走向现代化、国际化的发展之路，昔日黄土飞扬的土地如今变成了车水马龙的都市，一代又一代中国青年怀揣梦想走向世界。

他曾受邀在北京一所国际学校的毕业典礼上发表演讲。他表示，国际社会对青年一代寄予厚望，期待年轻一代投身于全球文明对话的伟大事业，共同塑造一种基于协作精神、相互尊重与持久和平的新型国际关系。他呼吁：“愿年轻一代探寻合作之道，携手构建一个共谋发展、普惠共赢的世界。”

多年来，他奔波于美中之间。他深知，这个世界的改变，不是依靠冷漠的对抗，而是依靠真诚的沟通；不是依靠索取，而是依靠给予。他希望搭建好美中民间交流的桥梁，期待两国在理解与尊重中找到共同前行的道路。

(责编：徐祥丽、崔译戈)