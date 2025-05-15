建成后总算力达每秒百亿亿次

据新华社酒泉5月14日电（李国利、王晨宇）5月14日12时12分，中国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将太空计算卫星星座发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

据新华社杭州5月14日电（记者朱涵、宋晨）记者从浙江省新型研发机构之江实验室了解到，随着太空计算卫星星座14日在酒泉卫星发射中心成功发射，中国首个整轨互联太空计算星座“三体计算星座”正式进入组网阶段。

这是之江实验室主导构建的“三体计算星座”的首次发射，也是国星宇航“星算”计划的首次发射。“三体计算星座”是由之江实验室协同全球合作伙伴共同打造的千星规模的太空计算基础设施，建成后总算力可达1000POPS（每秒百亿亿次计算）。

据了解，本次发射的一箭12星均搭载了星载智算系统、星间通信系统，能够实现整轨卫星互联，具备太空在轨计算能力，将构建天地一体化网络。卫星同时搭载了80亿参数的天基模型，可对L0-L4级卫星数据进行在轨处理，将执行异轨卫星激光接入、天文科学观测等在轨试验任务。

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