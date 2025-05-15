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美国20个州起诉特朗普政府将拨款与执行移民政策挂钩

2025年05月15日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社纽约5月13日电（记者刘亚南）美国20个州13日联合对特朗普政府发起两起诉讼，起诉联邦政府部门将拨款与各州移民执法情况挂钩，认为此举违反美国宪法规定的分权制衡原则。

　　法庭文件显示，由伊利诺伊州、加利福尼亚州、罗得岛州、纽约州等20个州的总检察长代表各州作为原告，起诉美国交通部、国土安全部等部门及其负责人。

　　原告认为，特朗普政府把各州实施移民执法情况作为获取联邦政府拨款的条件，此举剥夺了国会的财政支出权，违反美国宪法。联邦政府胁迫州政府执行其偏好的政策同样违反宪法。

　　牵头发起这两起诉讼的加州总检察长罗布·邦塔表示，特朗普政府把与移民执法没有任何关系的资金作为谈判筹码，威胁减少用于改善道路或用于应急准备的资金是“公然违法”。

　　根据美国总统特朗普4月28日签署的行政令，如果为移民提供庇护的地方政府不与联邦移民机构充分合作，将会被切断联邦拨款。美国国土安全部和交通部均在4月把获得联邦资金与移民执法情况挂钩。

(责编：徐祥丽、崔译戈)

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