新华社大阪5月14日电 通讯｜从“追更”到“IP共创”：一名日本读者见证的中国网络文学“全球IP化”浪潮

新华社记者胡晓格 冯翀

“翻译中国网络小说让我很有成就感。”热爱中国网络文学的日本编剧兼导演竹内光日前在接受新华社记者采访时说，希望能让更多日本读者感受到中国网络文学的独特魅力，“这是我最大的快乐”。

竹内是中国网络文学作品《天启预报》的忠实读者，因一封跨国书信与中国网络文学结下了不解之缘。学生时代专攻中国古典文学的她最初对网络文学并不了解，因为工作的缘故才偶然邂逅了《天启预报》。这为她打开了新世界。“我被作品中塑造的立体人物形象深深吸引，主人公的挣扎、喜悦等复杂又丰富的情感也令我深感共鸣。”

作品连载完结后，竹内便忍不住给作者风月写了一封跨国信件。她这样写道：“这是我第一次读中国网络文学作品，我从前就喜欢中国古代和现代文学。一个偶然的机会，我开始看这本书，文章很美，很有节奏感，好看到让我忘了时间。”

如今，竹内不仅是“追更族”，更成为中国网络文学作品的翻译者和传播者。三年来，年过五旬的她陆续将《天启预报》中的200余章翻译为日文，与朋友分享。“虽然只翻译了全书的八分之一，一些年轻人用语翻译起来也很吃力，但我仍想坚持下去。”她说。

在中国网络文学加速“出海”的大浪潮下，越来越多海外读者正从单纯阅读者转变为创作者、译者，甚至IP共创者。竹内也正计划参与阅文集团旗下海外门户起点国际与日本知名连锁书店茑屋书店的母公司CCC集团共同发起的“小说方程式”日本征文比赛。

“日本现在仍以现金支付为主，但通过中国网络小说，我了解到手机支付和中国高中生的校园日常生活等细节，看到了现代的中国，非常有趣。”竹内表示，对日本读者而言，中国网络文学作品既新鲜又贴近生活，是观察中国社会文化变迁的重要窗口。

像《天启预报》这样走红日本的中国网络文学作品并非个例。近年来，《庆余年》《全职高手》《斗破苍穹》等作品通过本土化出版、漫画改编、动画播出等形式，成功打入日本市场，并“俘获”大量忠实粉丝。《全职高手》日文版小说下载量突破3000万次，其动画电影《全职高手之巅峰荣耀》在日本、菲律宾、新加坡等9个国家及地区上映，漫画版在日本漫画阅读平台Piccoma上长期占据人气榜前列，累计收获近800万点赞；电视动画《一人之下》的前两季也在日本电视台播出……这些成功案例表明中国网络文学IP正在日本市场扎根生长，成为中国网络文学产业链全球化进程加速的缩影。

“作家江南的小说《龙族》在日本推出的动画版本水平也非常高，深受日本民众喜爱。”竹内表示，她相信随着中国网络小说不断向影视、动画、漫画等IP转换，未来会在日本市场影响更加广泛。

如今，中国网络文学在全球范围内的影响力正在迅速提升。阅文集团最新统计数据显示，截至2024年年底，起点国际已上线约6800部中国网络文学翻译作品，培育了46万名海外网络作家，推出约70万部海外原创作品，累计访问用户近3亿，覆盖全球200多个国家和地区。其中，日本市场表现尤为亮眼，2024年末，阅文的日本用户数量比2023年末增长180%，与西班牙、巴西、法国、德国共同位列海外增长前五强。

日本CCC集团执行董事镰浦慎一郎表示，期待与中方企业加强合作，共同构建日中文化交流的新IP生态。希望通过融合两国共同的文化元素和价值理念，汇聚更多日本本土作家的力量，孵化出更多优秀的文化创意产品。

阅文集团首席执行官兼总裁侯晓楠表示，作为文化出海“新三样”的代表，网络文学已从内容出海、模式出海迈向“全球共创IP”的新阶段。以日本市场为例，三国文化等中国传统文化IP已成为中日两国共同的文化纽带，只有实现本土化表达，才能真正意义上实现中国文化“走出去”。

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