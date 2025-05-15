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加州申请法院发布美关税政策初步禁止令

2025年05月15日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月13日电（记者黄恒）美国加利福尼亚州政府13日宣布，已于当天向法院申请针对联邦政府关税政策的初步禁止令，希望在法院审理加州诉联邦政府关税案期间，不实施相关关税政策。

　　加州州长办公室当天说，这项申请是加州诉联邦政府关税案的一部分。负责诉讼事务的加州总检察长罗布·邦塔表示，鉴于当前混乱的关税战带来“家庭生活成本飙升、工资下降、就业岗位减少”等威胁，并给企业运营造成严重不确定性，加州将为此承受巨大损失，故申请在诉讼同时要求法院发布初步禁止令。

　　加州政府还列举了联邦政府关税政策对加州造成的四方面严重破坏，包括威胁加州在美国经济中的地位、对加州贸易和港口造成负面影响、对加州预算造成严重影响、对州政府向居民提供必要服务构成障碍。

　　加州此前以州政府和州长加文·纽森的名义，于4月16日向加州北区联邦地区法院提起诉讼，指控联邦政府动用《国际紧急经济权力法》实施所谓“对等关税”政策违法，并称此举损害各州、消费者和企业的广泛利益。

(责编：崔越、崔译戈)

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