新华社德黑兰5月14日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外交部长阿拉格齐14日表示，美国及其霸权政策是伊朗经济困境的根源。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿拉格齐当天在首都德黑兰举行的政府会议间隙回答记者提问说，过去40多年，正是美国通过制裁、施压、军事与非军事威胁阻碍了伊朗的发展。美国及其霸权政策是伊朗经济困境的根源，美国试图强加一个非独立且顺从的政权，这“违背伊朗人民的尊严”。

针对美国总统特朗普的“极限施压”政策，阿拉格齐说，美国“无视以色列在地区的一切罪行并试图将伊朗描绘为威胁”，这是纯粹的“欺骗与威胁转嫁”。

此外，阿拉格齐说，俄罗斯总统普京访问伊朗已列入两国长期计划，伊方正与俄方协商具体安排。

关于伊朗与欧盟间对话，阿拉格齐表示，在继续与美国间接谈判的同时，伊朗愿与欧洲对话。他说，下一轮伊欧副外长级对话定于26日在土耳其伊斯坦布尔举行。

特朗普13日在沙特阿拉伯首都利雅得出席活动时再次表示有意与伊朗就限制其核计划“达成协议”，但同时威胁称“如果伊朗领导层拒绝……我们将只能极限施压，让伊朗的石油出口变成零”。

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