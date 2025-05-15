新华社伊斯坦布尔5月14日电 题：俄乌相约伊斯坦布尔 重启直接谈判前景如何

新华社记者傅云威 王腾飞 马则刚

在俄罗斯总统普京11日提议俄乌15日在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直接谈判后，乌克兰总统泽连斯基表示自己将在土耳其“等候”普京。截至当地时间14日上午，俄罗斯政府尚未正式宣布俄方谈判代表人选。

此次会谈如能成行，将是2022年3月以来俄乌首次直接对话。分析人士认为，俄乌释放谈判意愿是实现协商停火、政治解决乌克兰危机的一个积极信号。不过，鉴于目前双方在核心议题上仍存在很大分歧，俄乌实现和平依然艰难。

先停火还是先谈判

普京是否会出席此次谈判是各方关注焦点。俄罗斯总统助理乌沙科夫在俄罗斯媒体14日披露的采访中说，俄方拟在谈判中讨论政治和“海量”技术性问题，并将以此为依据确定代表团人员组成。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克13日表示，泽连斯基不会与除普京之外的俄方代表会谈。

2025年5月11日，俄罗斯总统普京在莫斯科克里姆林宫举行记者见面会。新华社记者刘恺摄

俄罗斯国际事务委员会总干事季莫费耶夫认为，国家领导人间的会晤都是经过外交层面的磋商准备后才能安排，此次会谈大概率只是双方外交部门之间的接触。

就在普京提议会谈的前一天，乌方提议自12日起实施至少30天的全面无条件停火。对此，俄罗斯外交部发言人12日说，停火只是给乌克兰提供喘息机会，以便乌恢复军事能力继续与俄对抗。法国总统马克龙13日称，俄方如果不接受乌方停火提议，将再遭欧洲国家与美国的制裁。

2025年3月26日，法国总统马克龙（左）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基。新华社记者高静摄

乌分析人士指出，乌克兰近期呼吁停火并同意谈判，意在避免乌军在战场上陷入更加不利的境地。美国外交政策研究所研究员马克西米利安·赫斯指出，乌方同时希望通过同意俄方谈判提议争取更多西方国家的支持。

美国卡内基国际和平研究院高级研究员亚历山大·包诺夫认为，俄罗斯提议双方谈判的同时并未同意停火，其目的是让俄军在战场上持续对乌施压，以打促谈。

为何约在土耳其

分析人士认为，此次会谈选址土耳其城市伊斯坦布尔是各方基于多个因素考虑的结果。

首先，土耳其与俄乌双方都保持相对融洽的关系。土耳其和俄罗斯经贸关系密切，土耳其进口俄石油和天然气，并拒绝加入西方国家对俄制裁。同时，土耳其与乌克兰双边关系稳固，俄乌冲突爆发后土耳其向乌方出售大量无人机等军事装备。因此，俄乌都能接受土耳其的调解人角色。

2025年4月11日，土耳其总统埃尔多安在第四届安塔利亚外交论坛开幕式上发表主旨讲话。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

其次，土耳其有意提升影响力。土总统埃尔多安此前多次表示，土方已做好准备来调解乌克兰危机。土耳其伊斯坦布尔文明大学国际关系学者赫琳·萨勒·埃特姆说，土耳其作为地区性大国，一直希望能在俄乌冲突中发挥更大的斡旋作用。

再次，延续此前谈判的成果。俄政治学者谢尔盖·马尔科夫表示，俄乌曾于2022年3月在伊斯坦布尔举行谈判，双方在部分议题上达成共识，再选伊斯坦布尔作为谈判地点，有延续此前立场和成果之意，希望谈判不用从零开始。

此外，从地理上看，赴伊斯坦布尔参加会谈对俄乌双方而言都较为便利。

核心分歧难解

季莫费耶夫指出，俄乌重启会谈在外交层面具有积极意义，但双方通过一次会谈就达成显著成果的难度不小。

普京11日提议谈判时说，谈判期间可能就一些新的停火建议达成一致。俄罗斯政府当天表示，此次谈判将把俄乌三年前在伊斯坦布尔谈判时起草的一份协议草案纳入考虑范围。据路透社报道，该草案内容包括要求乌克兰放弃加入北约，接受永久中立地位以换取安全保障等内容。美国《纽约时报》报道称，当时俄乌围绕乌方削减兵力以及安全保障范围等问题僵持不下，导致谈判最终破裂。

这是2025年1月18日拍摄的乌克兰首都基辅市舍甫琴科夫斯基区一栋遭“伊斯坎德尔”导弹袭击的办公大楼。新华社记者李东旭摄

分析人士认为，在乌克兰“去军事化”、乌是否放弃加入北约、领土归属等关键问题上，俄乌分歧依然难以弥合，双方均不愿让步，因而此次会谈前景难料。

德国卡内基俄罗斯欧亚中心高级研究员塔季扬娜·斯坦诺瓦娅说，至少从目前来看“莫斯科和基辅还没有做好实现全面和平的准备”，双方需要面对难以调和的立场。（参与记者：黄河、李东旭）

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