新华社利马5月14日电（记者郝云甫）秘鲁总统博鲁阿尔特14日任命前司法部长爱德华多·阿拉纳为新任部长会议主席（总理），接替前一日辞职的古斯塔沃·阿德里安森。

博鲁阿尔特当天在总统府主持新一届内阁成员宣誓就职仪式，这是博鲁阿尔特2022年12月就任总统以来第四度组阁。新内阁中，胡安·恩里克·阿尔坎塔拉被任命为新司法部长，其他成员包括13日宣誓就职的经济与财政部长劳尔·佩雷斯·雷耶斯、内政部长卡洛斯·马拉韦尔、交通与通讯部长塞萨尔·桑多瓦尔等。

阿德里安森13日在参加新部长就职仪式后说，考虑到国家最高利益，他决定辞去部长会议主席一职。博鲁阿尔特14日接受了阿德里安森以及全体内阁成员的集体辞职。根据秘鲁宪法，部长会议主席提出辞职后内阁必须集体辞职。

阿德里安森2024年3月6日被任命为秘鲁部长会议主席，秘鲁国会原定于本月14日就对其不信任动议进行辩论和投票。提出不信任动议的议员认为，阿德里安森在应对国家治安危机、打击非法采矿引发的暴力事件等突发事件方面处置不当。

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