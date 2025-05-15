新华社联合国5月14日电 中国常驻联合国副代表孙磊14日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁推动红海局势尽快降温，坚持政治解决方向，加大对也门人道援助力度。

孙磊说，红海局势持续动荡，令人担忧。过去两个月，美英对也门实施空袭，胡塞武装同以色列相互袭击，造成重大人员伤亡和基础设施损毁。近日，美国和胡塞武装达成停火协议。中方对此表示欢迎，赞赏阿曼为此所作努力，希望各方以此为契机，推动局势尽快降温。中方再次呼吁所有各方保持冷静克制，避免采取加剧紧张局势的行动，呼吁胡塞武装停止袭扰商船，维护红海水域航道安全。也门的主权、安全和领土完整应得到尊重，已经达成的停火协议应得到执行。

孙磊表示，也门问题有复杂原因，最终要靠政治解决。中方呼吁也门各方展现决断和意愿，恢复接触沟通，通过对话谈判化解分歧，推进“也门人主导、也门人所有”的全面政治进程，早日实现和解，开启经济重建。中方支持地区国家为此发挥更大作用，支持联合国也门问题特使格伦德贝里继续作出更多努力。

孙磊指出，也门人道工作面临供资不足、安全风险、主要国家政策影响外溢等多重挑战，亟需国际社会加大支持。任何情况下都不能将平民和民用基础设施作为袭击目标。中方呼吁胡塞武装立即无条件释放所有被扣押人员。

孙磊强调，红海紧张局势同加沙局势密切关联。近期，以色列不顾国际社会强烈反对，重新燃起加沙战火，持续围困封锁加沙，地区安全稳定面临更多挑战，令人深感担忧和关切。国际社会应将实现加沙持久停火作为压倒一切的优先事项，推动地区整体局势实现降温，恢复也门和红海的和平稳定。

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