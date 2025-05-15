打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁推动红海局势尽快降温

2025年05月15日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国5月14日电 中国常驻联合国副代表孙磊14日在安理会也门问题公开会上发言，呼吁推动红海局势尽快降温，坚持政治解决方向，加大对也门人道援助力度。

　　孙磊说，红海局势持续动荡，令人担忧。过去两个月，美英对也门实施空袭，胡塞武装同以色列相互袭击，造成重大人员伤亡和基础设施损毁。近日，美国和胡塞武装达成停火协议。中方对此表示欢迎，赞赏阿曼为此所作努力，希望各方以此为契机，推动局势尽快降温。中方再次呼吁所有各方保持冷静克制，避免采取加剧紧张局势的行动，呼吁胡塞武装停止袭扰商船，维护红海水域航道安全。也门的主权、安全和领土完整应得到尊重，已经达成的停火协议应得到执行。

　　孙磊表示，也门问题有复杂原因，最终要靠政治解决。中方呼吁也门各方展现决断和意愿，恢复接触沟通，通过对话谈判化解分歧，推进“也门人主导、也门人所有”的全面政治进程，早日实现和解，开启经济重建。中方支持地区国家为此发挥更大作用，支持联合国也门问题特使格伦德贝里继续作出更多努力。

　　孙磊指出，也门人道工作面临供资不足、安全风险、主要国家政策影响外溢等多重挑战，亟需国际社会加大支持。任何情况下都不能将平民和民用基础设施作为袭击目标。中方呼吁胡塞武装立即无条件释放所有被扣押人员。

　　孙磊强调，红海紧张局势同加沙局势密切关联。近期，以色列不顾国际社会强烈反对，重新燃起加沙战火，持续围困封锁加沙，地区安全稳定面临更多挑战，令人深感担忧和关切。国际社会应将实现加沙持久停火作为压倒一切的优先事项，推动地区整体局势实现降温，恢复也门和红海的和平稳定。

(责编：徐祥丽、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部