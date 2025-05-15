5月14日，海合会-美国峰会在沙特阿拉伯利雅得举行。新华社发（沙特通讯社供图）

新华社利雅得5月14日电（记者辛俭强 罗晨）海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）国家领导人14日在沙特阿拉伯首都利雅得举行的海合会-美国峰会上重申对巴勒斯坦事业的支持。

据沙特通讯社报道，沙特王储兼首相穆罕默德和到访的美国总统特朗普共同主持峰会，巴林国王哈马德、科威特埃米尔（国家元首）米沙勒等海合会国家领导人出席。

这是在沙特阿拉伯利雅得拍摄的海合会-美国峰会前的合影仪式（5月14日摄）。新华社发（沙特通讯社供图）

穆罕默德表示，沙特致力于与美国和其他海合会国家合作，以缓和地区紧张局势，结束加沙战争，并根据“阿拉伯和平倡议”和相关国际决议，寻求巴勒斯坦问题的持久全面解决方案。

哈马德呼吁通过“两国方案”保障巴勒斯坦人民的权利，维护地区安全与稳定。他还对特朗普宣布将解除对叙利亚制裁表示赞赏。

5月14日，在沙特阿拉伯利雅得，沙特王储兼首相穆罕默德（前）在海合会-美国峰会上讲话。新华社发（沙特通讯社供图）

米沙勒表示，希望本届峰会有助于解决陷入停滞的中东和平进程等关键问题。他强调，应根据国际决议和“阿拉伯和平倡议”，实现巴勒斯坦问题的公正和全面解决，建立以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国。

特朗普表示，海合会国家在推动中东地区稳定与繁荣方面发挥着关键作用。美国支持地区国家为推动巴勒斯坦人民未来所作的一切努力。

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