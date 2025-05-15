携手启动五大工程 合作项目超过100项

本报记者 王 迪 王骁波 陈一鸣

中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议5月13日在北京举行。习近平主席出席会议开幕式并发表重要讲话，指出中方愿同拉方携手启动五大工程，共谋发展振兴，共建中拉命运共同体，为中拉关系长远未来描绘了发展蓝图。

会议通过了《中国—拉共体论坛第四届部长级会议北京宣言》（以下简称《北京宣言》）和《中国—拉共体成员国重点领域合作共同行动计划（2025—2027）》（以下简称《共同行动计划》）。双方达成的三年合作项目超过100项。中方还宣布了20项支持拉美发展的举措。

与会嘉宾和拉美多国专家学者高度赞赏习近平主席提出的中拉合作新倡议和系列全球倡议，高度评价拉中论坛10年来取得的丰硕成果和本届会议达成的重要共识，高度肯定中国为推动拉中合作、促进拉美经济社会发展作出的重大贡献，期待充分用好拉中论坛这一重要平台，拓展全方位合作，实现互利共赢，拉中在各自现代化征程上并肩前行，不断书写命运与共的佳话。

“我很佩服习近平主席的远见”

今年是中拉论坛正式运行10周年。2014年，习近平主席在巴西利亚出席中国—拉美和加勒比国家领导人会晤时，发出构建中拉命运共同体的重大倡议，同拉方领导人共同决定成立中拉论坛。2015年，习近平主席在北京出席中拉论坛首届部长级会议开幕式，宣告中拉论坛成立。10年来，在元首外交战略引领和双方精心培育下，中拉论坛已经从一棵稚嫩幼苗长成挺拔大树，推动中拉关系跑出“加速度”。

“我很佩服习近平主席的远见。”新开发银行行长罗塞芙表示，习近平主席始终提倡对话、合作以及基于多边主义的国际秩序。拉中论坛运行以来，拉中各领域合作不断拓展，给双方人民带来实实在在的好处，树立了南南合作的典范。

“习近平主席提出的倡议为拉中关系的未来发展指明了方向。”圭亚那前外长克莱门特·罗西表示，拉中论坛机制日臻成熟，不仅为双方合作提供了战略指引，也为拉美国家带来了巨大发展机遇。

10年来，中拉论坛建立了部长级会议、中国—拉共体“四驾马车”外长对话、国家协调员会议等机制，成功举办包括四届部长级会议及31个领域分论坛在内的百余场活动，搭建起中拉整体合作的主渠道。

“中国凭借自身的历史智慧与经验，为巩固拉中关系奠定了重要基础。”厄瓜多尔经济财政部部长莫亚表示，拉中论坛正推动双方凝聚更广泛共识，并成为将共识转化为行动的重要引擎。

“拉中论坛已成为丰富和加强拉美国家对外关系议程的重要平台，为实现世界和平与可持续发展作出了重要贡献，其重要性还在不断提升。”巴西外长维埃拉曾参加2015年中拉论坛首届部长级会议，他相信论坛必将继续蓬勃发展，取得更丰硕的成果。

“中国始终愿意倾听拉美的声音”

本届会议期间，中方宣布愿同拉方携手启动“团结工程”“发展工程”“文明工程”“和平工程”“民心工程”五大工程，共同落实三大全球倡议。会议通过多份成果文件，涉及双方在科技创新、经贸投资、人工智能、金融、基础设施、农业粮食、工业和信息化、能源矿产以及共建“一带一路”等领域合作具体举措，有力展现中拉在求和平、谋发展、促合作方面的坚定决心，为中拉合作注入新的强劲动力。

“中国始终愿意倾听拉美的声音。”墨西哥国际政治专家赫拉尔多·托雷斯·巴尔德斯表示，中方宣布启动的五大工程是推动拉中合作的务实举措，符合共同利益、契合真实需求，正是拉中合作的生命力所在。“中国始终立足于拉美实际需求，推动合作项目落地，为拉美地区发展注入动力。”巴尔德斯说。

洪都拉斯财政部部长克里斯蒂安·杜阿尔特表示，中国正帮助洪都拉斯提升教育、医疗资源的可及性，为洪都拉斯人民带来实实在在的福祉。期待两国在共建“一带一路”倡议和拉中论坛合作框架下，继续深化合作。

牙买加外长约翰逊—史密斯表示，此次会议通过的《共同行动计划》涵盖拉中诸多重点合作领域，包括牙买加关心的气候变化与环境保护、科技创新合作、增强各领域能力建设等。“弥合科技鸿沟对增进民生福祉至关重要，期待在人工智能等创新领域加强拉中交流合作。”她说。

巴西农村发展与家庭农业部部长保罗·特谢拉表示，农业是巴西与中国的重点合作领域，中国先进农机企业和技术经验为巴西家庭农业发展、农民增收提供了重要支持。“我们希望加强与中国的合作，继续提升农业现代化水平，为拉美乃至全球农业发展贡献力量。”

“有利于提升全球南方国家的话语权和影响力”

当前，世界百年变局加速演进，多重风险交织叠加，各国唯有团结协作，才能维护世界和平稳定，促进全球发展繁荣。中拉同为全球南方重要成员，中拉双方加强合作，发出全球南方团结自强的时代强音，符合多极化发展大势，不仅为中拉关系发展注入新内涵，也为推动国际秩序朝着更加公平公正的方向发展作出了新贡献。

罗西表示，本届会议充分展示了拉中合作不仅是双边层面的合作，更体现了全球南方国家的团结，这种团结对共同应对全球性挑战具有重要意义。拉中双方长期秉持开放包容的精神，这一点在《北京宣言》中也得到了清晰表达。

秘鲁国立圣马科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺表示，当前，多边主义面临挑战，拉中双方共同倡导建设和平世界，推动普惠包容、互利共赢的经济全球化，意义重大。“双方通过拉中论坛等机制，加强在联合国等多边平台上的协调与合作，有利于提升全球南方国家的话语权和影响力，将为推动构建更加公正合理的国际秩序和实现共同发展进一步奠定坚实基础。”

“本届会议掀开了基于相互尊重的国际秩序的全新一页。当今世界面临巨大不确定性，拉中基于相互尊重的互利合作更具战略性意义。”拉丁美洲经济体系常任秘书克莱姆斯·恩达拉表示，双方要坚定致力于消除关税和非关税壁垒，畅通国际贸易循环。

“中方倡导构建平等有序的世界多极化，巴巴多斯表示支持。巴方支持联合国、世界贸易组织等多边机构发挥更大作用，愿同中国和其他拉共体成员国携手实现共同愿景，一同创造未来。”巴巴多斯总理办公室高级部长威廉·杜吉德说。

“中国是稳定的、创造机遇的力量。”多米尼克外长文斯·亨德森表示，对拉美和加勒比国家而言，中国的发展经验有力证明，独立自主的全球南方国家也能始终以人民为中心，推动消除贫困、实现可持续和高质量发展。

“中国在全球合作中发挥了重要引领作用。”尼加拉瓜总统国际合作顾问劳雷亚诺表示，中国是一个友好的国家，始终同拉美和加勒比国家平等相待，与中国的合作可以给拉美和加勒比国家带来发展与繁荣。“尼方坚定支持《北京宣言》和《共同行动计划》，积极参与共建拉中命运共同体。”劳雷亚诺说。

（本报记者姜波、陈尚文、宋亦然、谢佳宁参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)