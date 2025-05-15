新华社拉巴特5月14日电 （记者霍晶）应摩洛哥全国自由人士联盟邀请，中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊率中共代表团于5月12日至14日访摩，分别会见摩全国自由人士联盟主席、政府首相阿赫努什，众议长阿拉米，以及真实性与现代党领导集体成员，政府青年、文化与新闻大臣本赛义德，独立党总书记、政府装备与水利大臣巴拉卡。

李书磊表示，在习近平主席和穆罕默德六世国王战略引领下，中摩关系快速发展，正处于历史最好时期。中方愿同摩方一道落实好两国元首重要共识，巩固政治互信，深化战略协同，密切多边协作，增进文明互鉴，共同倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，让高质量共建“一带一路”造福两国和两国人民，让中摩人文交流合作成为践行全球文明倡议的典范。中国共产党愿同摩各友好政党深化治国理政经验交流，通过党际渠道推动中摩战略伙伴关系实现新的更大发展。

摩方表示，穆罕默德六世国王和摩政府高度重视发展对华关系，愿同中方进一步深化基建、新能源、投资等领域务实合作，加强各层级交往，发挥文化、旅游、考古、媒体等作用，不断充实摩中战略伙伴关系内涵。摩各政党愿同中共深入开展对话，加强理念交流和经验互鉴，更好促进双边关系发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 03 版）

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