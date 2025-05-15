打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

拉中关系将迈向更加美好的未来（国际论坛）

米尔顿·波马尔
2025年05月15日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　随着拉中双方在经贸、文化和政治等领域的合作不断深化，不断夯实彼此尊重、相互理解的基础，拉中关系将迈向更加美好的未来，更好造福双方人民

　　

　　进入21世纪以来，越来越多的拉美国家在同其他国家的合作中找到了新的发展机遇，中国就是一个重要合作方向。近年来，拉中在双边贸易、生产性投资等领域的合作愈发深入。中国已成为巴西、智利、秘鲁等国的最大贸易伙伴，拉中贸易额去年首次突破5000亿美元，是本世纪初的40多倍。

　　在共建“一带一路”倡议的推动下，中国持续扩大对拉美地区在能源、矿业、农业和交通运输等领域的投资，助力相关国家提升工业产能和现代化水平，增强其产业在全球市场的竞争力。其中最具代表性的项目之一，就是中国企业在秘鲁投资建设的新型现代化港口——钱凯港。该港于2024年正式开港，不仅有助于提振秘鲁经济，未来随着陆海联运体系的不断完善，也将便利巴西等周边国家的货物出口，降低物流成本，提升运输效率。近年来，中国对拉美地区的投资呈现出提质升级的趋势，重点逐渐向电动汽车、光伏产品、可充电电池等可再生能源领域倾斜。拉美国家在发展生物经济方面潜力巨大，与中国在相关领域加强合作将有助于更好应对气候变化挑战，推动实现可持续发展。

　　拉中在医疗、教育、文化、体育以及科技创新等领域的交流同样方兴未艾。从孔子学院开设的中文课程到中国高校提供的奖学金项目，从地球资源卫星的联合研制到疫苗的合作生产，双方合作广泛、成果丰硕。近年来，很多中国大学设立了拉美研究中心，拉美多国的研究部门也纷纷成立中国研究机构。2025年3月21日，巴西圣保罗大学中国中心正式成立，进一步推动巴中两国人才共育、技术共享，成为拉中在教育与创新领域合作的又一生动案例。

　　自1997年首次访问中国以来，我已走访中国近50个城市，见证了中国的快速发展和巨大变化。令我感到欣喜的是，越来越多拉美民众正通过亲身体验或媒体报道，关注并了解中国的发展经验，从消除极端贫困、提高人民生活水平，到治理水体污染、改善沙漠地区生态环境等。拉美人民愈发坚信，通过借鉴中国经验，可以推动本国和本地区的发展。

　　近年来，拉美国家推动全球治理体系改革、反对霸权主义的自主性不断上升。长期以来，个别国家对拉美国家的经济、政治、文化等多个领域进行干涉，试图维系其在该地区的霸权地位。拉美各国应积极与中国等全球南方国家携手维护多边主义，共同维护广大发展中国家利益，为世界发展注入更多“南方力量”。

　　随着拉中双方在经贸、文化和政治等领域的合作不断深化，不断夯实彼此尊重、相互理解的基础，拉中关系将迈向更加美好的未来，更好造福双方人民。

　　（作者为巴西圣卡塔琳娜联邦大学中国研究院机构合作协调员）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部