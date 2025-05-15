米尔顿·波马尔

随着拉中双方在经贸、文化和政治等领域的合作不断深化，不断夯实彼此尊重、相互理解的基础，拉中关系将迈向更加美好的未来，更好造福双方人民

进入21世纪以来，越来越多的拉美国家在同其他国家的合作中找到了新的发展机遇，中国就是一个重要合作方向。近年来，拉中在双边贸易、生产性投资等领域的合作愈发深入。中国已成为巴西、智利、秘鲁等国的最大贸易伙伴，拉中贸易额去年首次突破5000亿美元，是本世纪初的40多倍。

在共建“一带一路”倡议的推动下，中国持续扩大对拉美地区在能源、矿业、农业和交通运输等领域的投资，助力相关国家提升工业产能和现代化水平，增强其产业在全球市场的竞争力。其中最具代表性的项目之一，就是中国企业在秘鲁投资建设的新型现代化港口——钱凯港。该港于2024年正式开港，不仅有助于提振秘鲁经济，未来随着陆海联运体系的不断完善，也将便利巴西等周边国家的货物出口，降低物流成本，提升运输效率。近年来，中国对拉美地区的投资呈现出提质升级的趋势，重点逐渐向电动汽车、光伏产品、可充电电池等可再生能源领域倾斜。拉美国家在发展生物经济方面潜力巨大，与中国在相关领域加强合作将有助于更好应对气候变化挑战，推动实现可持续发展。

拉中在医疗、教育、文化、体育以及科技创新等领域的交流同样方兴未艾。从孔子学院开设的中文课程到中国高校提供的奖学金项目，从地球资源卫星的联合研制到疫苗的合作生产，双方合作广泛、成果丰硕。近年来，很多中国大学设立了拉美研究中心，拉美多国的研究部门也纷纷成立中国研究机构。2025年3月21日，巴西圣保罗大学中国中心正式成立，进一步推动巴中两国人才共育、技术共享，成为拉中在教育与创新领域合作的又一生动案例。

自1997年首次访问中国以来，我已走访中国近50个城市，见证了中国的快速发展和巨大变化。令我感到欣喜的是，越来越多拉美民众正通过亲身体验或媒体报道，关注并了解中国的发展经验，从消除极端贫困、提高人民生活水平，到治理水体污染、改善沙漠地区生态环境等。拉美人民愈发坚信，通过借鉴中国经验，可以推动本国和本地区的发展。

近年来，拉美国家推动全球治理体系改革、反对霸权主义的自主性不断上升。长期以来，个别国家对拉美国家的经济、政治、文化等多个领域进行干涉，试图维系其在该地区的霸权地位。拉美各国应积极与中国等全球南方国家携手维护多边主义，共同维护广大发展中国家利益，为世界发展注入更多“南方力量”。

随着拉中双方在经贸、文化和政治等领域的合作不断深化，不断夯实彼此尊重、相互理解的基础，拉中关系将迈向更加美好的未来，更好造福双方人民。

（作者为巴西圣卡塔琳娜联邦大学中国研究院机构合作协调员）

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)