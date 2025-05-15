朱京阳

中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第四届部长级会议5月13日在北京召开。中拉双方跨越浩瀚的太平洋再度“握手”，围绕“共谋发展振兴，共建中拉命运共同体”主题擘画合作新蓝图，推动中拉关系迈向更高水平，奏响全球南方团结自强的时代旋律。作为拉共体2025年轮值主席国领导人，哥伦比亚总统佩特罗赴华出席会议。

“乘众人之智，则无不任也；用众人之力，则无不胜也。”2014年7月，习近平主席同拉美和加勒比国家领导人共同宣布成立中拉论坛。2015年1月，中拉论坛首届部长级会议在北京成功举行，标志着中拉论坛机制正式启动。10年来，论坛机制日臻完善，成为增进中拉政治互信、加强发展战略对接、促进民心相通的重要平台，引领中拉友好关系实现跨越式发展。在论坛框架下，双方构建起全方位、多层次、宽领域的对话合作网络，凝聚了发展中国家团结合作的“南方智慧”，为构建新型国际关系树立了典范。10年来，中拉务实合作成果丰硕，20余个拉美和加勒比国家加入共建“一带一路”大家庭，中国稳居拉美第二大贸易伙伴地位，同5个拉美国家签署自由贸易协定，在拉美地区累计实施200余项基建项目，创造近百万个就业岗位。中拉人文交流精彩纷呈，有68所孔子学院或孔子课堂在拉美落地生根，“中文热”持续升温。双方旅游、文化、青年、高校、智库、媒体等领域互动百花齐放，不断拉紧民心相通的纽带。

2025年是中拉论坛正式运行10周年，也是中拉关系的“大年”。面对百年变局加速演进、国际格局深刻调整，中拉论坛第四届部长级会议将进一步丰富全球南方的合作实践，凝聚中拉双方把握历史主动、开创发展新局的更多战略共识。哥伦比亚作为拉共体轮值主席国和中拉合作的积极参与者，为本次会议的筹备发挥了建设性作用。

今年还是中国与哥伦比亚建交45周年。45年来，在两国元首战略引领下，中哥在双边层面和中拉论坛框架下开展了富有成果的合作，基础设施建设、绿色发展、数字经济、通信、医疗等领域的合作广度和深度不断拓展，为两国人民带来了实实在在的利益，中哥战略伙伴关系内涵不断丰富。继2023年成功访华后，佩特罗总统今年再度赴华并与会，展现了新形势下哥方深化对华关系、推动国家发展、引领中拉合作的坚定意愿。

平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系符合双方人民的普遍期待和共同利益。中国愿同包括哥伦比亚在内的拉美国家携手努力，以中拉论坛第四届部长级会议为契机，共谋发展之路、夯实合作之基，推动中拉全面合作伙伴关系奋楫向前、再上层楼，为构建人类命运共同体谱写新的中拉篇章。

（作者为中国驻哥伦比亚大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)