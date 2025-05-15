据新华社乌鲁木齐5月13日电 （记者贾钊、张瑜）第九届上海合作组织成员国教育部长会议13日在新疆乌鲁木齐市举行，各方围绕“携手教育合作、促进包容互鉴，共建可持续发展的上合组织家园”的主题进行广泛深入交流。

教育部部长怀进鹏表示，中国教育始终坚持对外开放，愿以本届教育部长会议为契机，与各成员国共享教育可持续发展经验，构建合作新平台，充实合作新内涵，拓展合作新领域，共创教育合作美好未来。

会议审议通过了《2025年4月23日上海合作组织大学协调委员会第二次会议纪要》《上海合作组织大学数字教育发展计划》《第九届上海合作组织成员国教育部长会议乌鲁木齐倡议》《第九届上海合作组织成员国教育部长会议联合公报》，同意白俄罗斯承办第十届上海合作组织成员国教育部长会议。

此外，会议签署了《第九届上海合作组织成员国教育部长会议纪要》，揭牌成立上海合作组织国家数字教育联盟、中国—上海合作组织博士生培养创新中心。

会议由中华人民共和国教育部主办，中国、白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国代表及上合组织秘书处代表出席会议。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)