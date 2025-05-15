打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第九届上海合作组织成员国教育部长会议在新疆举行

2025年05月15日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社乌鲁木齐5月13日电  （记者贾钊、张瑜）第九届上海合作组织成员国教育部长会议13日在新疆乌鲁木齐市举行，各方围绕“携手教育合作、促进包容互鉴，共建可持续发展的上合组织家园”的主题进行广泛深入交流。

　　教育部部长怀进鹏表示，中国教育始终坚持对外开放，愿以本届教育部长会议为契机，与各成员国共享教育可持续发展经验，构建合作新平台，充实合作新内涵，拓展合作新领域，共创教育合作美好未来。

　　会议审议通过了《2025年4月23日上海合作组织大学协调委员会第二次会议纪要》《上海合作组织大学数字教育发展计划》《第九届上海合作组织成员国教育部长会议乌鲁木齐倡议》《第九届上海合作组织成员国教育部长会议联合公报》，同意白俄罗斯承办第十届上海合作组织成员国教育部长会议。

　　此外，会议签署了《第九届上海合作组织成员国教育部长会议纪要》，揭牌成立上海合作组织国家数字教育联盟、中国—上海合作组织博士生培养创新中心。

　　会议由中华人民共和国教育部主办，中国、白俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等国代表及上合组织秘书处代表出席会议。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月15日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部