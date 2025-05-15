约850家中企在欧洲智慧能源展展示可再生能源创新成果

本报记者 郭梓云 刘仲华

爱旭公司设计的全屏光伏电池的高转换效率、高抗遮挡性能试验吸引了不少参观者。

欣旺达公司工作人员向外国客商介绍新款储能柜性能。

以上图片均为本报记者刘仲华摄

近日，2025年欧洲智慧能源展在德国慕尼黑举行。来自57个国家和地区的2700多家参展商展示了可再生能源领域的创新技术和解决方案，吸引超过10万名参观者。其中，中国展商约850家，参展规模仅次于德国。中国光伏企业凭借技术创新、价值链整合等方面优势，在展会期间受到广泛关注。

各类创新产品科技感满满

作为全球最大的新能源展会之一，欧洲智慧能源展设有光伏、储能、充电桩技术和智能电网四大平行展。展会上，各类创新展品让人目不暇接，从大型储能系统到光伏混合电站，再到双向充电解决方案等，科技感满满。

德国萨克森州展台主打绿色能源主题，展示了一款容量达25兆瓦时的储能设备。旁边货架上整齐码放着一排排黑色储能电池，其中很多电池是电动汽车淘汰下来的。特瑞色拉能源公司业务经理菲利浦·伯格介绍，这套储能设备由这些废旧动力电池改造而成，它可用来在低电价时段充电，高电价时段放电使用，既解决了废旧电池回收问题，又通过削峰填谷合理利用电力，体现了环保意识。

法国汽车制造商雷诺与德国移动能源解决方案提供商“移动之家”合作推出一项服务，用户可将其暂时闲置不用的电动汽车电池贡献出来，当作电网的临时“电力仓库”，通过提供储能服务，换取免费充电权益。“移动之家”总经理马库斯·芬特说：“在德国，一辆汽车的日均停放时间为23小时，大部分时间处于闲置状态，电动汽车的电池可以成为便捷的储能工具。”当电网处于用电高峰时段，电动汽车电池中存储的电量可以反向输送到电网，补充电力缺口。在用电低谷，可用过剩电力为电动汽车充电，平衡电网负荷，提高电网运行效率和稳定性。

可再生能源是实现能源安全和经济韧性的关键。提升能源基础设施的数字化、灵活度，构建可持续、可靠和安全的能源格局，是全球能源发展的重要方向。德国太阳能促进公司创始人兼首席执行官马库斯·埃尔泽塞尔表示，在欧盟，太阳能和风能首次超越了煤和天然气的发电量；在德国，可再生能源已能满足约60%的净电力消费。这一现状促使能源系统持续向数字化、跨领域方向发展。

中国光伏产品展现多领域优势

本届展会上，中国企业带来了光伏和储能等领域的创新产品和技术，吸引了很多参观者和合作商。

宁德时代发布全球首款可量产的9兆瓦时超大容量储能系统解决方案，在系统容量、部署灵活性、安全性与运输效率等方面均实现突破。“储能设备可以广泛应用于住宅和公用事业领域，平衡电网压力。”宁德时代欧洲区储能事业部首席技术官赵忠松介绍，考虑到当地用户对产品体积、噪声等问题比较敏感，他们推出的这款产品提高了能量密度，降低了噪声，重量低于36吨，便于运输。截至2024年11月底，宁德时代的储能系统产品已应用于全球1700多个项目，覆盖多种应用场景。

隆基绿能科技股份有限公司展示了一款最新电池产品，它的正负电极全部集成于背面，消除了传统电池正面的栅线遮挡，加大了光吸收面积，提升了电池转换效率。据该公司西欧德语区销售代表李宁沁介绍，叠加防阴影遮挡功能后，该产品可使局部温度降低28%，从而抑制热斑形成、降低爆炸概率。同时，这种电池在弱光条件、阴影遮挡等条件下也能实现较好性能。“我们希望通过产品创新，让清洁、高效和安全的能源产品走近各国民众。”李宁沁说。

属地化运营41家海外仓及建材超市，业务覆盖40多个国家，打造中国绿色新能源产业的“境外窗口”——在中建材海外公司展台，墙上的世界地图标注着海外仓的地点，德业、大秦等中国光伏电池品牌吸引各国客户前来参观咨询。多家品牌供应商现场签署合作协议。中建材海外公司董事长张欣告诉记者，随着全球对可再生能源需求的不断增长，德国作为欧洲能源转型的先锋，其太阳能及储能市场正迎来前所未有的发展机遇。中建材海外公司提供户用储能分销、工商业光储方案集成、应急电源供应等全品类分销方案，全面满足欧洲区域新能源市场需求。以德国为例，公司在杜塞尔多夫拥有1.5万平方米海外仓，光伏、储能产品订单可实现48小时内出库，较行业平均提速80%。

欧洲光伏产业协会发布的《2025—2029年全球太阳能市场展望》报告显示，2024年中国光伏装机容量增长30%，达到329吉瓦，超过其他前十大市场总和，中国光伏产业的发展推动了全球光伏技术的进步。未来，中国有望继续引领全球光伏行业增长，凭借技术优势在全球能源转型中保持竞争力。

中欧企业签下多份合作订单

近年来，欧洲持续推进能源绿色转型，中国企业在新能源领域不断创新，双方在绿色合作领域高度互补，前景广阔。

在华晟新能源科技股份有限公司展台，公司主打产品昆仑系列横版垂直组件放置在醒目位置。不同于常见的倾角安装的模式，光伏组件“站起来”的设计令人眼前一亮。这款产品由华晟与德国垂直光伏领域领先公司Next2Sun共同发布，其垂直安装、高双面率特性设计，使得年发电量可提高10%。Next2Sun负责人海科·希尔德布兰特告诉记者：“我们在垂直光伏领域积累了10余年经验，而华晟在异质结电池方面有技术优势，双方形成了强大组合。当前，发展垂直光伏组件正当其时。双方将持续挖掘市场潜力，推动发展经济高效、可持续的光伏发电。”据了解，由双方合作的垂直光伏组件已经应用在德国巴登—符腾堡州等地。

在远景能源科技有限公司展位前，工作人员介绍，远景能源发挥在智能风电、智慧储能及绿氢技术等方面的优势，正在大力推动建立风光制氢氨动态一体化的零碳产业园。这一模式通过智能物联网源荷互动控制系统和基于风电、光伏、储能、绿氢相结合的能源岛，将多种清洁能源供电类型集于一体。目前，远景科技已与西班牙政府签订合作协议，将在西班牙建设氢能装备工厂，布局绿氢产业链，并和西班牙企业一起打造零碳氢能产业园。远景科技董事长张雷表示：“远景构建了新型电力系统和氢能全链条技术能力，我们将与合作伙伴携手助力西班牙打造绿氢产业生态。”

在两个环形迷你赛车跑道上，两辆玩具电动小车由光伏电池驱动前行。当工作人员用两片树叶遮挡它们的光伏电池时，使用爱旭ABC全屏光伏面板的电动小车仍飞快行驶，而使用传统面板充电的小车速度明显慢下来。这一试验吸引了不少现场观众。上海爱旭新能源股份有限公司零碳事业部副总经理韩蓄介绍，ABC光伏组件具有高转换效率、高抗遮挡性能和更好的外观，得到欧洲等全球合作伙伴的认可。本届展会期间，爱旭公司与欧洲多家公司签署供货协议，并就不同场景的应用探索展开深度合作。捷克光伏组件销售商GBC Solino首席执行官皮特·格鲁姆里克在签约仪式上表示：“通过此次合作，我们将携手推动欧洲可再生能源发展，加速零碳转型。”

欧洲智慧能源协会执行董事迈克尔·维拉对本报记者表示，“在新能源领域，很高兴看到中国企业达到行业领先水平，展现出强大竞争力。我相信在彼此信任的基础上，欧中双方在该领域的合作将会更加深化。”

（本报德国慕尼黑电）

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)