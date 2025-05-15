铜仍是出口主力，但水果和服务出口均大幅增长

本报记者 时元皓

近日，智利政府公布数据显示，2024年智利商品出口总额首次超过1000亿美元大关，达到1001.63亿美元，同比增长5.9%。作为传统支柱产业，智利铜出口额达508.58亿美元，仍是该国第一大出口商品。与此同时，水果、海产品等非传统商品出口额为437.55亿美元，与2023年基本持平。值得一提的是，智利新鲜水果出口表现突出，攀升至82.45亿美元，增幅高达28.6%。此外，智利服务出口也创下佳绩，2024年达到28.69亿美元的历史最高值，同比增长18%。

智利出口促进总局局长伊格纳西奥·费尔南德斯表示：“尽管铜仍是出口主力，但在众多非传统出口领域，我们创造了历史。这清晰地表明，智利出口产品正朝着多元化方向稳健迈进。”智利外交部负责国际经济关系的副部长克劳迪娅·萨纽埃萨表示，智利政府高度重视出口多元化战略，这不仅是为了开拓更多国际市场，提供具有更高附加值的产品，更是为了让更多智利企业获得国际化发展机遇。

近年来，智利政府积极采取措施，大力推动矿产品之外的商品与服务拓展海外市场。在农业领域，2023年底，智利农业部推出可持续农产品出口竞争力议程，通过增加行业劳动力供给、加大基础设施投入等一系列举措，致力于提升农业部门出口额，提高相关产品在国际市场的比较优势。在服务贸易领域，2017年，智利政府搭建了电子平台“智利服务”，为服务出口商提供申请退还增值税、申请市场准入等全方位的指导与咨询服务。2024年7月，智利出口促进总局启动2025年创业和服务产业竞赛，为相关企业提供参加国际展会的资金支持、市场准入法律咨询、培训和研讨机会等。智利出口促进总局战略发展总监费利佩·奥帕佐表示，该机构旨在扶持具有创新附加值与市场拓展潜力的服务企业，帮助它们“走向世界，寻找海外客户”。

智利政府还积极鼓励中小微企业扩大出口。数据显示，2024年，共有8567家智利公司开展对外出口业务，其中53%为中小微企业。智利于2024年举办了首届全球解决方案出口对接会，并多次支持相关企业参加世界各地举办的行业会议。2024年7月，智利与墨西哥完成自贸协定升级，新增了关于中小微企业的章节。萨纽埃萨表示，升级后的自贸协定将为更多中小微企业参与对外贸易提供有力保障。

在积极推动出口产品多元化的同时，智利也在全力拓展出口市场。2024年6月，智利与欧洲自由贸易联盟签署自贸协定升级协议，进一步优化市场准入条件。今年2月正式生效的欧盟与智利《临时贸易协议》，简化了农产品对欧盟的出口程序。此外，智利于2024年6月正式申请加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以强化与亚太地区的经济联系。智利媒体普遍认为，多元化战略有助于增强智利外贸抵御全球经济波动的能力。

2024年，中国继续保持智利第一大出口目的地国的地位。智利对华商品出口达378.35亿美元，占其出口总额的比例超过37%，同比增长6%。去年12月，第九届中国“智利周”在北京、杭州等地举行，25家智利企业代表在活动中积极推介智利的鲜果、葡萄酒、肉类等产品。活动期间，智利与中国签署了两项重要协议，包括经由第三国港口和机场对华运送智利新鲜水果，以及将冰鲜猪肉等纳入输华准入产品范围。费尔南德斯表示，希望继续深化智中两国关系，在更多中国城市推广更多种类的智利产品，并为智利的创意产业等寻求发展机会，进一步推动智利出口多元化进程。

《 人民日报 》（ 2025年05月15日 14 版）

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