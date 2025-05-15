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中企赋能阿尔及利亚海水淡化事业

本报记者  郝瑞敏
2025年05月15日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　据阿尔及利亚《祖国报》日前报道，为应对日益严峻的饮用水短缺问题，阿尔及利亚政府投入24亿美元建设了5座海水淡化厂，将该国海水淡化水占供水总量的比例从18%提升至42%。此外，阿政府计划在2030年前新建6座海水淡化厂，旨在缓解水资源短缺局面，提升民众生活质量。

　　阿尔及利亚位于北非，大部分地区属于干旱和半干旱气候区，降水量有限且分布不均。近年来，频繁而持久的干旱天气加剧了该国水资源短缺状况，严重制约当地经济发展和民众生活质量的提升。在此背景下，海水淡化成为阿尔及利亚解决水资源短缺的关键途径。中国企业的深度参与，为阿尔及利亚海水淡化事业注入强大动力。

　　在阿尔及利亚西北海岸，由中国中化旗下杭州水处理技术研究开发中心有限公司承建的奥兰30万吨海水淡化项目，是中国企业在阿尔及利亚打造的首个大型海水淡化设施。该项目从设计构思到核心工艺供应，均由中方团队独立自主完成。不久前，阿尔及利亚总统特本亲临项目现场视察，与中国建设者共同见证水厂淡化水顺利外送，并品尝淡化水，对其品质赞不绝口。

　　据了解，该项目采用先进的反渗透膜技术，能够有效去除海水中的盐分和杂质，产出高品质淡水。同时，通过智能化控制系统，实现对整个生产流程的实时监控和精准调控，提高生产效率、降低能耗。作为同期项目中签约开工较晚的唯一中国承建项目，中方项目团队迎难而上，凭借卓越的工程质量和高效执行能力，赢得阿尔及利亚方面赞誉。项目预计将于今年年底调试出水，惠及200万以上人口，极大提升当地居民生活质量，为农业发展提供稳定水源。

　　除技术和工程支持外，中国企业还积极推动当地人才培养。在奥兰30万吨海水淡化项目建设和运营过程中，大量阿尔及利亚员工参与其中，学习先进技术和管理经验。当地员工穆罕默德兴奋地说：“每天都能接触到新的知识和技术，这对我的职业发展帮助很大，也让我对国家水资源改善充满信心。”杭州水处理公司总经理吴超表示：“我们不仅要完成项目建设，更要打造一个标杆，用中国技术和智慧为阿尔及利亚人民解决实际问题。”

　　在中国企业积极参与下，阿尔及利亚海水淡化事业稳步向前。如今，该国已建成运营23座海水淡化厂，日总产能达150万吨，新项目也在持续推进。同时，阿尔及利亚政府积极推进废水回收利用，计划到2030年将60%的废水处理后用于农业灌溉。目前阿尔及利亚已有240座污水处理厂，但废水有效处理率不足50%，未来提升空间巨大。

　　《祖国报》评论说：“中国企业参与的海水淡化项目，是阿尔及利亚解决水资源短缺问题的重要助力，不仅带来了先进的技术和管理经验，还促进了本地就业和产业发展，对阿尔及利亚的可持续发展意义深远。”

　　（本报阿尔及尔电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月15日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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