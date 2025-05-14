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卢拉高度评价巴中战略伙伴关系 呼吁深化金砖合作践行多边主义

2025年05月14日16:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京5月14日电 （记者张荣、鲁扬）巴西总统卢拉·达席尔瓦14日在京举行新闻发布会，向中外记者介绍此次访华成果。发布会上，卢拉充分肯定巴中双边关系的重要性，强调加强金砖国家机制建设的重要性，并重申巴西坚定维护多边主义，推动构建更加公平合理的国际秩序。

巴西总统卢拉·达席尔瓦14日在京举行新闻发布会。 （人民网记者 鲁扬摄）

巴西总统卢拉·达席尔瓦14日在京举行新闻发布会。人民网记者 鲁扬摄

卢拉表示，此次访华是本届任期内第二次对中国进行国事访问，对深化巴中全面战略伙伴关系具有重要意义。他指出，自2003年他首次就任巴西总统以来，巴中经贸合作实现跨越式发展，“双边贸易额从当年的66亿美元增长至如今的1600亿美元。”卢拉强调，双方应进一步优化贸易结构，“健康的经贸关系需要双向平衡——既扩大出口，也增加进口。”

卢拉提出，巴中合作应超越传统领域，向科技创新、绿色能源、人工智能等新兴领域拓展。“巴方期待与中方深化技术合作，助力巴西实现产业升级。”

在谈及全球治理时，卢拉强烈呼吁捍卫多边主义，反对单边主义和保护主义。他表示：“多边主义是二战后国际秩序的基石。当前个别国家削弱多边机制的行为违背历史潮流。”他同时注意到中美经贸关系的积极动向，强调巴西愿在平等互利基础上与各国发展关系，“巴中合作是南南合作的典范，巴西同样致力于与美国、欧盟深化伙伴关系。”

回顾2004年巴西率先承认中国完全市场经济地位的决定，卢拉表示这一选择经得起历史检验。“中国加入世贸组织后，为全球经济增长作出重要贡献。中国在40年内使8亿人摆脱贫困的发展奇迹，不仅为巴西，也为世界提供了宝贵经验。”关于金砖国家合作机制，卢拉指出，该机制是发展中国家团结协作的重要平台，为提升全球南方国家话语权发挥了关键作用。“金砖国家人口占全球一半，经济总量持续攀升。我们期待通过今年7月在巴西举行的金砖峰会，推动全球治理体系朝着更加公正的方向发展。”他特别提到，金砖国家应共同应对发展中国家债务问题，改革不合理的国际金融架构，“我们与中方领导人达成共识：金砖机制将成为包容性全球治理的重要力量。”

针对国际货币体系改革，卢拉倡议推动本币结算，促进贸易体系多元化。“国际社会需要更具包容性的结算机制，这符合各国维护经济主权的共同诉求。”

在乌克兰危机等国际热点问题上，卢拉重申巴西始终秉持和平立场。“战争只会带来灾难，对话协商才是解决争端的唯一正确途径。巴西将一如既往做和平的倡导者、多边主义的践行者。”

卢拉最后表示，巴西将全力办好《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会（COP30），他呼吁国际社会携手应对全球气候变化的挑战，共同推进《巴黎协定》的落实，“我们不需要世界警察，我们需要彼此尊重、需要合作共赢。”

(责编：王禹蘅、杨牧)

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