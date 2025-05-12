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中俄青少年手拉手合唱团专场演出在莫斯科举行

2025年05月12日09:03 | 来源：人民网-国际频道
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中俄青少年手拉手合唱团专场演出现场。于子恒摄
中俄青少年手拉手合唱团专场演出现场。于子恒摄
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人民网莫斯科5月11日电 （记者肖新新）当地时间5月10日晚，“铭记历史，共创未来”——中俄青少年手拉手合唱团专场演出在位于莫斯科的俄罗斯国家中心举行。来自中俄两国的青少年演唱了《在希望的田野上》《喀秋莎》等经典歌曲，获得现场数百名观众的阵阵掌声喝彩。

中俄青少年手拉手合唱团专场演出由中华全国青年联合会与全俄儿童和青少年组织“第一运动”主办，中国少年儿童发展服务中心、沈阳音乐学院、上海青少年活动中心联合主办，统一俄罗斯党“青年近卫军”、俄罗斯联邦青年事务署、辽宁省青年联合会、上海市青年联合会提供支持。

合唱团由中俄两国40名青少年组成，中方成员包括沈阳音乐学院选拔的10名大学生和上海青少年活动中心选拔的10名小学生，俄方成员来自符拉迪沃斯托克和伊热夫斯克。

在当天的专场演出中，中俄两国青少年演唱了《游击队之歌》《在太行山上》《喀秋莎》《胜利日》等战争主题歌曲，还演唱了《在希望的田野上》《追光》《莫斯科郊外的晚上》《母亲》等和平年代经典歌曲。

据悉，今年9月纪念中国人民抗日战争胜利80周年期间，合唱团还将在中国开展交流演出。

(责编：曹欣悦、杨牧)分享让更多人看到

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