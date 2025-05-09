人民网内罗毕5月8日电（记者黄炜鑫）5月7日，第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛在肯尼亚内罗毕大学主校区举行。

本届比赛以“天下一家”为主题，共吸引来自肯尼亚十余所高校的200多名学生参加。19名选手从中脱颖而出，参加决赛。比赛分为中文演讲及汉语知识问答和中华才艺展示两个环节。选手们以饱满的热情和生动的语言，分享了其与中文结缘的故事，表达了其对跨文化理解与世界大同的美好愿景；通过舞蹈、歌曲、书法、武术、戏曲等丰富多彩的表演形式，展现了其对中国文化的深刻理解和热爱，赢得了现场观众的阵阵掌声。

经过4个小时的激烈角逐，来自内罗毕大学孔子学院的苗羽娜最终凭借出色的中文水平、深刻的主题阐释和精湛的才艺表演夺得冠军。

中国驻肯尼亚大使郭海燕表示，鲁托总统4月对中国成功进行国事访问，两国关系发展面临新机遇。青少年学生相互学习对方语言文化是共建新时代中肯命运共同体的应有之义。希望肯尼亚中文爱好者以语言为桥，深入学习中国文化，成为中肯友好交往的使者和推动者。

肯尼亚教育部高等教育与研究首席秘书鸿佳、内罗毕大学代理校长哈钦森感谢中方对肯方开展中文教育的支持，表示愿同中方共同推动肯中关系持续深化发展。