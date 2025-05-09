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中法企业合作开发极地邮轮产品

2025年05月09日09:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电（梦然）近日，众信旅游集团与法国庞洛邮轮签署合作协议，双方将发挥各自在资源、渠道及服务端的优势，围绕极地探险、极地环境保护、可持续性发展等领域展开深度合作，共同开发更具中国特色的极地邮轮产品，为中国游客提供低碳环保的极地航海体验。

　　自2023年出境游市场恢复以来，众信旅游集团持续加强极地邮轮业务的开发与创新，2024年成为国内少数同时拥有国际南极旅游组织协会及北极探险邮轮运营商协会双认证会员企业，是目前中国市场主要的极地邮轮运营商之一。法国庞洛邮轮是全球知名的探险邮轮品牌，有高科技小型奢华船只，也是世界上注重环保的船队之一，始终践行可持续性旅行。此次合作旨在为中国游客带来极地生态科普之旅。

　　未来3年，众信旅游集团将独家运营庞洛邮轮的几个航次，开发不同类型的南北极旅游产品，涵盖极地独具特色的旅游资源，满足游客对于极地旅游的探索需求。双方还将在营销手段和技术创新等方面运用VR技术，打开消费新思路，激发潜在游客群体极地出游欲望。

(责编：王禹蘅、张悦)

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