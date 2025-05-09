游得丰富 购得便捷

本报记者 赵 珊

西班牙游客在浙江义乌国际商贸城用支付宝“碰一下”支付购物。

蔡 岢摄

法国游客在西藏日喀则珠峰景区游览。

贡 觉摄

外国游客在湖北武汉黄鹤楼前手持文创雪糕拍照。

何宇欣摄

美国游客在四川成都宽窄巷子游览。

杨志刚摄

随着240小时过境免签、区域性入境免签、离境退税“即买即退”等一系列政策的实施，越来越多入境游客爱上中国行。“五一”假期，入境游持续升温，“游在中国”“购在中国”热度攀升，携程数据显示，期间入境游订单量同比增长130%。全国多地迎来观光休闲、文化体验和购物消费的入境游客，他们乐享在中国的美好之旅。

订单量大幅增长

“五一”假期，中国旅游市场红火兴旺，其中一大亮点是入境游客遍及多地，从城市到乡村、从景区到社区，他们深度体验中国的自然风光和人文风情，感受美好中国。记者从文化和旅游部获悉：“五一”假期，缅甸、韩国、马来西亚、澳大利亚、英国、泰国、菲律宾、俄罗斯、越南、日本等为主要入境旅游客源地，占外国游客总数的57.4%。

携程数据显示：上海、深圳、广州、北京、成都、重庆、杭州、珠海、西安、青岛等城市是“五一”假期入境游热门目的地。从去哪儿平台上预订国内机票情况来看，成都、厦门、南京、重庆、海口的入境游同比增长一倍；从预订国内酒店情况来看，珠海的预订酒店量增长七成，青岛增长六成，武汉增长五成。

北京入境游强劲升温，“五一”假期接待入境游客10.4万人次，同比增长42.4%；实现入境旅游花费11.3亿元，同比增长48.0%。慕田峪长城接待入境游客1.39万人次，同比增长120%。北京在通关、支付、离境退税等方面提升入境游便利度，实现游客规模与消费能级双向跃升。颐和园、天坛、北海、景山、动物园等入境游客集中的景区安装了自助式中英文导览机。地铁8号线王府井站开通地铁首家货币兑换店，支持兑换币种超过40种。

“五一”期间，深圳入境游市场迎来爆发式增长，接待入境游客138.71万人次，同比增长93.5%。入境游客最喜欢的深圳旅游类型为滨海度假、商圈休闲、美食体验。“五一”期间，青岛入境游同比增长80.77%。青岛与韩国地缘相近，便捷的交通使青岛成为韩国游客短途旅行的热门选择。湖北武汉入境游订单量同比增长70%，增速领跑中部地区。

深度体验成亮点

在中越德天（板约）瀑布跨境旅游合作区游览的越南游客冯氏英诗说：“这是我第一次来到中国，这里风景很美，中国人很热情随和，我希望品尝更多中国美食。”

“五一”假期，重庆无人机灯光秀、魁星楼吸引大批入境游客打卡。以大熊猫等为IP的文创产品深受入境游客青睐。如今，很多入境游客喜欢观光休闲、文化体验和购物消费，感受美好中国的多面魅力。

“湖北入境游趋势向上向好。武汉‘荣耀号’等11艘游船联动定制长江灯光秀，深受入境游客喜爱。宜昌假日期间每天一架东南亚包机，每天平均接待6个欧美旅游团游览三峡大坝、三峡人家等热门景点。”湖北省文化和旅游厅相关负责人介绍。

青岛市文化和旅游局相关负责人告诉记者：“青岛以独特的海滨风光、丰富的历史文化和多元化的旅游产品以及中西方文化交融的独特氛围吸引大量入境游客。他们对青啤博物馆、历史遗迹、自然景观有浓厚兴趣，注重品质和体验，多选择中高端的酒店、餐厅和旅游项目，喜欢具有青岛特色的纪念品。”

在广西龙脊梯田，一场别开生面的“开耕节”吸引了众多入境游客。这种深度参与的文化体验，成为他们解锁中国乡村的新方式。位于湖南张家界的携程度假农庄缦心店在“五一”假期前便迎来预订高峰。农庄营销负责人介绍：“从4月起，来自美国、意大利、西班牙等海外订单显著增加。除了游览张家界的山水景观，入境游客更喜欢参与稻田摸鱼、抓泥鳅等传统农趣体验。”

携程数据显示，“五一”假期“当地美食体验”玩乐品类订单量同比增长6.8倍，成为入境游文旅消费新热点。成都作为热门入境游目的地，其川菜烹饪课程精准锁定海外中国美食爱好者，“菜市场采买+烹饪教学+餐桌呈现与品鉴”的全流程产品受到入境游客欢迎。

“即买即退”更方便

近期，离境退税、支付便利等多项利好政策措施综合发力，吸引大量入境游客在中国开启“旅游+购物”新模式。“来沪扫货”“老外拖着行李箱去义乌采购”等成为社交平台上热门话题。携程数据显示，“五一”假期，上海、深圳、义乌等地入境游订单分别同比增长138%、188%和60%。

“中国制造的产品物美价优，而且一直创新，外国顾客都很喜欢。最近我接入了‘支付宝’碰一下，支付更加方便”，义乌国际商贸城商户姚宝娟说。

“中国的移动支付已经足够好用，没想到又有了新支付方式‘碰一下’，创新速度让我惊讶。”第一次逛义乌国际商贸城的西班牙游客小米说。

记者从支付宝了解到，“五一”假期，入境游客用支付宝消费同比增长180%，目前游客可在全国400多个城市的吃喝玩乐购等多种消费场景，使用支付宝“碰一下”，体验中国便利的数字服务。“中国制造”的文创纪念品、衣服鞋子、电子产品等都成为“扫货”目标。义乌国际商贸城、深圳华强北、广州国际轻纺城等中国制造特色市场吸引着越来越多入境游客。

作为北京文旅一站式购物中心，秀水街大厦“五一”假期接待入境游客同比增长53%，销售额同比增长67%，欧美团组游客上升比重较大。入境游客被琳琅满目、高性价比的“中国制造”所吸引，“中国礼物”“北京礼物”受欢迎。

在北京故宫博物院文创商店，新西兰游客法伊在工作人员的介绍下，成为该店实行离境退税新政策后的第一批入境消费者。“起退金额只要200元，特别适合给家人买伴手礼。”新政策将离境退税起退点降至200元，同时将现金退税限额提至2万元，促使北京多个退税商店销量增长，入境消费潜力加速释放。

四川成都春熙路商圈落地四川首个“即买即退”集中退付点，实现13个国家和地区的电子钱包在商场内直接使用。成都设立离境退税“即买即退”服务专柜，投入使用AI智能翻译屏，提供超14种语言实时翻译服务。上海目前已有近600家离境退税商店，其中一半可实现“即买即退”。南京东路商圈设置了退税自助开单机，可一键识别护照信息、扫描发票二维码生成退税申请单。

(责编：王禹蘅、张悦)