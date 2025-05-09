据朝中社5月9日报道，朝鲜东部远程炮兵及导弹兵部队8日进行了联合打击训练，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩指导训练。新华社/朝中社

新华社平壤5月9日电（记者王超 冯亚松）据朝中社9日报道，朝鲜东部远程炮兵及导弹兵部队8日进行了联合打击训练，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩指导训练。

据朝中社5月9日报道，朝鲜东部远程炮兵及导弹兵部队8日进行了联合打击训练，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩指导训练。新华社/朝中社

据报道，此次训练动用600毫米多管火箭炮和“火星炮-11甲”型战术弹道导弹，旨在让相关部队熟悉按照国家核武器综合管理体系运用上述武器系统的程序。报道引述朝鲜国防省发言人的话说，此次训练“充分展现我国武装力量能够快速应对敌人在敏感地区制造的军事形势变化的反制态势和能力”。

报道说，金正恩要求在战争遏制战略和执行战略的各方面不断提高核武力的中枢作用，并强调不断完善核武力经常性战斗准备态势的重要性。金正恩还强调，朝鲜要继续致力于提高武器系统的远程精确打击能力和效率。

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