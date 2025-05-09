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中方呼吁国际社会充分尊重南苏丹主权和主导权

2025年05月09日09:05 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月8日电 中国常驻联合国副代表孙磊8日在安理会表决联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）授权延期决议草案后的解释性发言中表示，国际社会应充分尊重南苏丹主权和主导权，避免强加外部解决方案，干涉南苏丹内政。

　　孙磊说，中国作为联南苏团主要出兵国，一贯建设性参与联南苏团授权延期决议草案磋商，支持联南苏团更好履行授权，并根据南苏丹建设和平等国家发展需要不断调整完善。当天表决的决议草案中存在大量过度向南苏丹施压内容，既同联南苏团授权延期问题本身无关，也不符合南苏丹实际情况，中方对多处案文持保留态度，因此不得不投出弃权票。

　　孙磊说，南苏丹是联合国最年轻的成员，近年来一直为推进和平进程、完善国家治理作出不懈努力，国际社会应充分考虑南苏丹所处发展阶段和面临挑战，给予必要耐心和鼓励。然而决议草案多处使用严厉措辞，例如一味强调南苏丹政治过渡未取得进展，将过渡机构、统一部队等供资不足问题片面归咎南苏丹政府，却只字不提地区局势动荡、石油出口中断等影响南苏丹经济状况的实际困难。这显然不够客观、平衡。

　　孙磊说，选举、财政、资源管理等问题都属于南苏丹内政，应由南苏丹政府和人民自己决定。然而决议草案对南苏丹内政提出不切实际的要求和标准，甚至在选举筹备、人道援助、保护平民等问题上有意削弱南苏丹政府。这显然不具建设性。

　　孙磊表示，南苏丹政府一贯同联南苏团保持良好合作，为联南苏团履职提供便利。国际社会应鼓励双方秉持对话协商精神，妥善处理分歧。然而决议草案不顾南苏丹和非洲国家等关切，执意写入汤平营区搬迁等问题，在双方正开展友好协商的情况下，仍单方面对南苏丹政府施压。此举只会释放错误信号，激化双方矛盾。这显然无助于问题解决。

　　孙磊强调，担任执笔国是责任而非特权。执笔国在各方尚存分歧的情况下强行推动表决，令人深感失望。中方敦促执笔国秉持客观公正立场，切实担负起应有责任。真正为维护安理会团结、凝聚最广泛共识作出努力。

(责编：刘叶婷、张悦)

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