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美英达成贸易协议 但细节尚待敲定

2025年05月09日09:03 | 来源：新华网
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新华社华盛顿/伦敦5月8日电（记者熊茂伶 张亚东）美国总统特朗普8日在白宫宣布，美国与英国达成一项新的贸易协议，部分撤回特定领域的关税，进一步扩大双方产品的市场准入。然而，协议的诸多细节尚待敲定，美方此前加征的10%所谓“对等关税”也未取消。

5月8日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

特朗普在白宫对媒体说，协议最终细节将在接下来几周内敲定。英国首相斯塔默当天通过电话远程进行了发言。

根据白宫发布的文件，每年从英国出口到美国的前10万辆汽车将按照10%的额外关税税率征税，超过部分则按25%的额外关税税率征税。英国将削减或者取消非关税壁垒，对美国牛肉、乙醇、谷物等产品及一些工业产品扩大市场准入。

5月8日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

英国政府当天在官网发表声明说，英美将互相削减关税。英国出口至美国的钢铝产品的关税将被取消。英国进口到美国的汽车关税将由现在的27.5%下调至10%。此外，在一定配额内，英国的农产品出口美国也将实行零关税。英国将把自美国进口的乙醇的关税降至零。

此外，白宫方面强调，美国此前对贸易伙伴加征的10%所谓“对等关税”将继续保留。特朗普对媒体说，英国10%的关税并不是其他国家的模板，这可能是最低关税，其他国家可能高于这个关税税率。

5月8日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席活动。新华社记者 胡友松 摄

《纽约时报》报道说，美英达成的这项协议看起来更像是一个框架协议，而非完整的贸易协议。双方同意取消部分特定商品的关税，并在其他领域达成总体性共识，但两国政府官员仍需在未来几个月内会面，敲定具体的条款。

(责编：刘叶婷、张悦)

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