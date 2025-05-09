新华社莫斯科5月8日电 通讯｜“中国排面”亮相莫斯科红场

新华社记者黄河 孟菁 刘恺

“听吧！新征程号角吹响，强军目标召唤在前方……”在《强军战歌》的嘹亮歌声中，中国军人迈着刚劲有力的步伐，稳步走在莫斯科红场上。

在纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年阅兵活动的彩排中，中国人民解放军仪仗司礼大队队员们表现亮眼，向世界展示新时代中国军人的精神风采，用真诚和友好传递中国正能量。

亮相红场的“中国排面”

4月24日，被誉为“中国排面”的中国人民解放军仪仗司礼大队119名队员抵达莫斯科，为参加5月9日红场阅兵进行准备训练。5月7日，他们参加了日间总彩排。

仪仗司礼大队仪仗分队队长张鼎新告诉记者，有102名队员将亮相红场，他们平均身高1.87米，平均年龄20岁。

“这次任务除了要克服时差、温差和环境挑战，最大的难点还是场地。”张鼎新说，“和国内相比，红场地面凹凸不平，特别是遇到雨雪天气后，地面容易湿滑，给官兵训练造成了许多困难。”

队员丁聪聪说，为了更好地适应红场地形条件，队员们专门找了一些复杂的、崎岖不平的路面进行针对性的强化训练。

“我们还对步幅和步速进行了调整，由原来每分钟112步调整至120步。”张鼎新说。

2025年5月3日，在俄罗斯首都莫斯科，中国人民解放军仪仗司礼大队参加苏联伟大卫国战争胜利80周年阅兵式彩排。新华社记者 姚大伟 摄

在4月29日和5月3日的夜间彩排中，中国方队队列整齐、精神饱满，甫一亮相便引发轰动。众多俄罗斯民众、在俄华侨华人和中国留学生聚集在红场附近，争相观看。

“我儿子是一名少校，他当时就在阅兵彩排现场的警戒线内。他告诉我，中国军人队列是所有方队中最整齐的队伍之一。”曾在俄武装部队服役多年的俄罗斯科学院中央学者之家负责人维克托·什卡罗夫斯基院士说：“我相信，中国方队将在5月9日红场阅兵中让世人惊艳。”

铭记历史的中国军人

“五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮。歌唱我们亲爱的祖国，从今走向繁荣富强……”在4月29日的夜间彩排中，伴奏曲《歌唱祖国》带动了队员和现场观众大合唱。中国方队队员郭兴中激动落泪的瞬间被观众的镜头捕捉，视频在社交网络迅速传播，引发热议。

“男儿落泪不丢人。”回忆起当时的场景，郭兴中略显腼腆地说，与海外同胞共同唱响《歌唱祖国》时，民族自豪感油然而生。“想到祖国日益强大，我感到非常骄傲。”

护旗手崔航腾说：“当我护卫着五星红旗走在莫斯科街头，看到大量华侨华人手中的国旗，我深深感受到，高高飘扬的国旗就是我们此次任务中最温暖的力量。”

2025年4月18日，在俄罗斯首都莫斯科，嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。当日，“百炼成钢的真心朋友”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展在中国驻俄罗斯大使馆举行。新华社记者 曹阳 摄

80年前，中国、苏联分别作为第二次世界大战的亚洲和欧洲主战场，是抗击日本军国主义和德国纳粹主义的中流砥柱，为世界反法西斯战争胜利作出决定性贡献。

“我太爷爷就是抗战老兵。”队员张笑濛说，自己作为中国方队一员来到俄罗斯参加阅兵，感到非常自豪。

在彩排中，仪仗司礼大队队员们唱起了诞生于抗日战争时期的经典歌曲《游击队之歌》，并高呼“正义必胜、和平必胜、人民必胜”。

“‘三个必胜’既是对历史规律的深刻认识，也是对和平正义的热切呼吁。”仪仗司礼大队政治委员朱威明说：“我们这次应邀赴俄阅兵，就是要铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来，就是要让‘正义必胜、和平必胜、人民必胜’的中国声音响彻世界，充分彰显大国军队的时代风范和使命担当。”

传递友谊的中国使者

近年来，仪仗司礼大队频繁走出国门，在展示中国军人风采的同时，也肩负起文化交流、传递友谊的使命。

5月4日下午，队员们在位于莫斯科州的驻地与俄罗斯、老挝、缅甸、越南等国方队代表开展文化交流。中国队员颇具特色的川剧变脸表演赢得各国代表热烈掌声。演出结束后，中外方队队员们热情互动、合影留念。

“十年前，我作为一名列兵首次参加红场阅兵，紧张得直冒汗。”队员徐泽东说：“十年后我再次踏上红场，深切感受到中俄两国的情谊越来越深。”

2015年5月7日，在俄罗斯首都莫斯科，中国人民解放军三军仪仗队在彩排中列队行进。当日，俄罗斯在首都莫斯科的红场举行纪念卫国战争胜利70周年红场阅兵式总彩排。新华社记者 马占成 摄

张鼎新说，在莫斯科期间，俄方热情周到的接待、细致用心的后勤保障，让队员们倍感温暖。

夜间彩排时，仪仗司礼大队队员们不仅演唱中国人民耳熟能详的《强军战歌》《中国军魂》《当祖国召唤的时候》等经典军旅歌曲，还学唱《神圣的战争》《卡林卡》等俄罗斯经典歌曲，现场观众深受感染，自发跟唱。

当中国军人在队列中用俄语高声喊出“中俄友谊万岁，世界和平万岁”时，观众的欢呼声经久不息。

“这是他们发自内心的真诚声音，我要感谢他们对俄罗斯军队和人民的深情厚谊。”什卡罗夫斯基说。

(责编：刘叶婷、张悦)