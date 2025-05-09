新华社布鲁塞尔5月8日电 综述丨以史为镜，共赴和平——欧洲多国纪念世界反法西斯战争胜利80周年

新华社记者周玥

世界反法西斯战争胜利80周年之际，欧洲多国举办纪念活动，缅怀战争死难者，重申和平承诺，呼吁共同维护多边合作机制。

欧洲议会议长梅措拉7日在全体会议上表示，对这场战争中牺牲的人们最有力的致敬，不仅在于缅怀，更在于坚定的决心。我们决心团结一致，清晰而坚定地发出“永不重演”的呐喊。

欧洲理事会主席科斯塔呼吁欧盟成员国保持团结，并提醒欧洲公民“和平是一种遗产，也是一种责任”。

英国政府自5日起组织为期4天的纪念活动，包括阅兵式、空军飞行表演、议会大厦音乐会，缅怀战争历史，传承和平理念。

德国总理默茨7日在法国访问时说：“德法友谊是一份礼物，尤其对我们德国人而言，是宽恕与和解的礼物。”

斯洛伐克总理菲佐6日在该国东部米哈洛夫采镇向红军烈士陵园敬献花圈时表示，反法西斯战争的胜利是一场和平与生命的庆典。斯洛伐克将永远尊敬那些二战中为解放斯洛伐克献出宝贵生命的苏联红军战士，绝不允许他们的历史被污名化。

4日晚，荷兰全国默哀两分钟，全民悼念二战受害者。数千人聚集在首都阿姆斯特丹，观看国王威廉-亚历山大向战争纪念碑敬献花圈。

在斯洛文尼亚皮夫卡市，一场纪念二战胜利的主题展览7日在皮夫卡军事历史公园开幕。

斯洛文尼亚总理戈洛布表示，二战的记忆不仅属于胜利者，也属于幸存者和下一代。我们不能以选择性记忆面对战争。必须牢记教训，“永不重演”，反对仇恨，倡导包容与和平。

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