新华社法国圣艾尼昂5月8日电 题：“它们的毛发像在发光一样”——记中国金丝猴在法国与公众见面

新华社记者王松宇 孙鑫晶

“我从未见过金丝猴，看到上午的新闻后，直接动身从比利时赶来这里。”7日，专程从比利时赶到法国博瓦勒野生动物园看金丝猴的姑娘罗兰激动地对记者说。

这是5月7日在位于法国中部小城圣艾尼昂的博瓦勒野生动物园拍摄的金丝猴。 新华社记者 孙鑫晶 摄

5月7日，经过一个月检疫隔离，来自上海野生动物园的3只金丝猴在法国中部小城圣艾尼昂的博瓦勒野生动物园正式与公众见面。据动物园官网介绍，这是金丝猴首次来到法国，也是首次来到欧洲。

这是5月7日在位于法国中部小城圣艾尼昂的博瓦勒野生动物园拍摄的金丝猴。 新华社记者 孙鑫晶 摄

在圣艾尼昂，动物园宣传册随处可见，餐厅店主甚至会主动询问客人是否为中国金丝猴而来。在动物园的展区外，摄影爱好者一大早就架起“长枪短炮”等候，不少观众翘首以盼，期待一睹这些“新朋友”的真容。

当天，动物园为金丝猴举行命名仪式。动物园园长鲁道夫·德洛尔介绍，通过网络投票，3只金丝猴分别被命名为：“金豆”（雌）、“金宝”（雄）和“金花”（雌）。听到名字后，游客们纷纷尝试中文发音。罗兰得知“金”代表“金色”后，称赞“特别有创意”。

5月7日，在位于法国中部小城圣艾尼昂的博瓦勒野生动物园，一名女子观赏金丝猴。 新华社记者 孙鑫晶 摄

“它们的毛发像在发光一样，太美了！”游客布朗让被金丝猴“惊艳”，连连赞叹。住在动物园附近的塔孔说，虽然年事已高无法前往中国，她却很高兴能通过这种方式与中国“相会”。她向记者询问金丝猴的习性，并表示要报名当动物保护志愿者，“希望很快能看到小金丝猴出生”。

德洛尔在仪式上说：“相信法中两国友谊能通过生物多样性保护合作得到不断巩固。”2012年，大熊猫“圆仔”“欢欢”从成都大熊猫繁育研究基地来到博瓦勒野生动物园。2024年，博瓦勒野生动物园与中国野生动物保护协会签署协议，双方将开展为期10年的金丝猴保护合作。

5月7日，在位于法国中部小城圣艾尼昂的博瓦勒野生动物园，饲养员给金丝猴喂食。 新华社记者 孙鑫晶 摄

德洛尔希望，在动物园安家的金丝猴和大熊猫能让法国民众了解更多中国保护野生动物的探索，也祝愿3只金丝猴在法国健康繁衍，期待未来能送小金丝猴回到中国自然栖息地。

(责编：刘叶婷、张悦)