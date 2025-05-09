5月8日，观众在日本大阪世博会北京活动周现场欣赏面塑作品。新华社记者 胡晓格 摄

新华社大阪5月8日电（记者胡晓格 冯翀）以“美丽北京 绽放世博”为主题的北京活动周8日在大阪世博会中国馆拉开帷幕。中国驻大阪总领事薛剑、大阪世博会中国馆馆长晏晨晖、日本政府代表、北京市政府和企业界代表等100余人参加开幕式及相关活动。

开幕式上表演了舞蹈《三彩舞华章》和《笔墨京华》等，中日艺术家还联袂演奏交响曲《春》。北京中轴线文化展示、面塑技艺和传统毛笔制作等体验活动吸引了众多观众排队参观。

薛剑在开幕式致辞中说，北京是拥有3000多年建城史、800多年建都史的世界著名古都，是中国的政治、文化中心，更是富有发展活力的国际交往中心、科技创新中心。期待北京充分利用好大阪世博会这一国际平台，全面展示北京绿色发展成就和独特文化魅力，热忱欢迎更多日本朋友走进北京、走进中国，亲身感受绵延五千年的中华文明和蓬勃发展的新时代中国风貌。

晏晨晖表示，展望中国同世界各国携手共同构建人与自然生命共同体的美好愿景，中国馆各省区市活动将陆续精彩亮相。北京与日本在经贸、科技、文化、旅游等方面交流密切，期待以世博会为契机，以北京活动周为起点，共同绘制中日合作的壮阔蓝图。

5月8日，观众在日本大阪世博会北京活动周现场的北京中轴线文化展区排队打卡盖章。新华社记者 胡晓格 摄

日本世博协会国际局执行主任永野光表示，值此中国馆北京周活动举办之际，希望日本及各国观众在参观中国馆后能够亲自走进北京。目前，她已计划前往北京游览名胜古迹，期待去南锣鼓巷走一走看一看，并享受在中国的购物乐趣。

北京市人民政府副秘书长刘梅英介绍了北京在科研创新、营商环境、文旅体验等方面的情况。她说，北京是国际化大都市，也是享誉世界的创新之城、开放之城和人文之城。“相知无远近，万里尚为邻”，希望北京和大阪能以世博会为契机再次“牵手”，加强各领域交流合作。

北京活动周期间将举办11场特色活动，包括“你好，北京”系列文旅推介会、书林翰墨传友谊——中日书法交流会、“投资北京 共赢未来”日本大阪专场推介活动、2025城市新能源论坛等系列活动。

(责编：刘叶婷、张悦)