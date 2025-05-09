打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国金丝猴亮相法国博瓦勒野生动物园

2025年05月09日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在博瓦勒野生动物园，游客同身着金丝猴玩偶服的工作人员合影留念。

　　来自中国的三只金丝猴在休憩玩耍。

　　游客在拍摄金丝猴。
　　以上图片均为本报记者尚凯元摄
　　制图：蔡华伟

　　本报法国圣艾尼昂5月8日电  （记者尚凯元）来自中国的三只金丝猴7日正式亮相法国博瓦勒野生动物园，该园还为这批金丝猴举行了命名仪式。

　　这三只来自上海野生动物园的金丝猴为一雄两雌，于4月初抵达法国，在完成一个月的检疫隔离后于7日与公众正式见面。根据园方与中国野生动物保护协会签署的协议，双方将开展为期10年的金丝猴保护合作。

　　在7日的命名仪式上，博瓦勒野生动物园园长鲁道夫·德洛尔揭晓了公众通过网络投票形式为三只金丝猴选出的新名字：“金豆”“金宝”“金花”。德洛尔表示，继大熊猫之后，金丝猴的到来进一步加强了法中动物保护合作，希望能尽快见到小金丝猴的诞生并送它们回到中国的自然栖息地。

　　博瓦勒野生动物园位于法国中部小城圣艾尼昂，2012年，成都大熊猫繁育研究基地的“欢欢”和“圆仔”来到该园，并于2017年诞下雄性幼崽“圆梦”、2021年诞下双胞胎幼崽“欢黎黎”和“圆嘟嘟”，“圆梦”已于2023年回到中国。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月09日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部