在博瓦勒野生动物园，游客同身着金丝猴玩偶服的工作人员合影留念。

来自中国的三只金丝猴在休憩玩耍。

游客在拍摄金丝猴。

以上图片均为本报记者尚凯元摄

制图：蔡华伟

本报法国圣艾尼昂5月8日电 （记者尚凯元）来自中国的三只金丝猴7日正式亮相法国博瓦勒野生动物园，该园还为这批金丝猴举行了命名仪式。

这三只来自上海野生动物园的金丝猴为一雄两雌，于4月初抵达法国，在完成一个月的检疫隔离后于7日与公众正式见面。根据园方与中国野生动物保护协会签署的协议，双方将开展为期10年的金丝猴保护合作。

在7日的命名仪式上，博瓦勒野生动物园园长鲁道夫·德洛尔揭晓了公众通过网络投票形式为三只金丝猴选出的新名字：“金豆”“金宝”“金花”。德洛尔表示，继大熊猫之后，金丝猴的到来进一步加强了法中动物保护合作，希望能尽快见到小金丝猴的诞生并送它们回到中国的自然栖息地。

博瓦勒野生动物园位于法国中部小城圣艾尼昂，2012年，成都大熊猫繁育研究基地的“欢欢”和“圆仔”来到该园，并于2017年诞下雄性幼崽“圆梦”、2021年诞下双胞胎幼崽“欢黎黎”和“圆嘟嘟”，“圆梦”已于2023年回到中国。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)