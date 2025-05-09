本报记者 莽九晨

韩国中小风险企业部近日决定，将韩国农业技术振兴院等8个机关选定为“2025年全球加速支援事业”主管机关，以支持有实力的初创企业拓展海外市场。预计韩国中小风险企业部将选出140家韩国初创企业参与该项目。

根据韩国中小风险企业部的计划，韩国农业技术振兴院将支持食品、绿色生物初创企业进入新加坡市场；韩国国土交通科学技术振兴院将支持国土交通领域初创企业进入德国和芬兰市场；韩国宇宙技术振兴协会将支持宇宙、航天领域初创企业进入法国市场；韩国专利信息院将支持以知识产权为基础的高新技术初创企业进入美国市场等。

近年来，韩国采取一系列举措扶持初创企业发展。2023年8月，韩国中小风险企业部发布“韩国初创企业综合对策”，将在2027年底前构建民间和官方共同投资的、规模达2万亿韩元（1美元约合1399韩元）的“韩国初创基金”，把韩国风险投资规模从2022年的12.5万亿韩元提升至2027年的14.2万亿韩元。

根据韩国中小风险企业部向记者提供的最新资料，韩国政府对初创企业的支持政策包括预备创业阶段、初期创业阶段、创业飞跃阶段、再次创业和国际合作项目等19个方面。如预备创业阶段的支持对象是指“拥有创新技术、创业创意的预备创业者”，支持政策包括对创业项目进行指导、取得知识产权、提供商业化资金（最多1亿韩元）等。2024年，韩国政府给予约960名预备创业者630亿韩元的资金支持。

创立于2020年的韩国DAIM研究公司主要业务是制作工业机器人的控制软件，合作对象主要是生产半导体和二次电池的企业，公司研发的软件可以用于1000台以上机器人的协同操作。“公司这几年发展得比较快，过去3年营业收入增长了近3倍，去年营业额达到15亿韩元。员工也从创立之初的3人，发展到如今的50名。”该公司代表张荣帝表示，自己曾在大学从事机器人和人工智能技术方面的研究工作，后来萌生了创业的想法，通过申请韩国中小风险企业部的相关支持项目，顺利实现了创业。创业初期，韩国政府给予的资金和政策支持对企业发展起到了重要作用，同时，政府对公司技术实力的认可也给公司带来市场知名度，在开展业务时得到很多企业的信赖。

韩国中小风险企业部今年1月发布的《创业企业实态调查》报告显示，韩国每10家中小企业中，就有6家为成立不足7年的初创企业，初创企业数量和销售额连续3年保持稳健增长。韩国中小风险企业部表示，营造良好的创业生态，有利于为更多初创企业提供源源不断的创新动力。

（本报首尔5月8日电）

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)