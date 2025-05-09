据新华社联合国5月8日电 （记者潘云召）联合国大会7日举行特别会议，纪念第二次世界大战结束80周年，并缅怀二战中的死难者。与会者在发言中回顾联合国的创立愿景，呼吁采取集体行动，维护世界和平、安全与人类尊严。

第七十九届联合国大会主席菲勒蒙·扬在发言中表示，值此二战结束80周年之际，国际社会追忆无数为争取自由而战斗和牺牲的人们，向他们所做出的巨大牺牲致以崇高的敬意。联合国的成立是为了使子孙后代免遭战祸。然而，如今我们经常看到《联合国宪章》的原则被忽视、被破坏甚至遭公然违反。随着冲突蔓延、世界和平面临压力，国际社会必须重申设立《联合国宪章》时的理想和承诺。

中国常驻联合国代表傅聪在发言中指出，国际社会要以纪念二战胜利80周年为契机，以史为鉴，重温初心，肩负时代重任，开辟光明前景。只有正确认识历史，才能实现《联合国宪章》中“欲免后世再遭战祸”的崇高理想。任何淡化、否认、歪曲二战历史的图谋和行径，任何美化侵略战争和殖民统治的言论，都是对历史的嘲弄和对人类良知的侮辱，必然失信于世界人民。

俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾表示，国际社会将永远铭记那些不惜一切代价打败敌人的人们。胜利不仅带来了自由，结束了苦难，还带来了一个以合作、主权平等和非歧视原则为基础、以联合国为核心的世界新秩序。他说，俄罗斯承诺将坚定不移地维护历史真相。

今年3月，联合国大会通过纪念二战结束80周年决议，决定于今年5月第二周举行一次特别纪念会议，并在此后每5年举行一次，以缅怀战争中的受害者。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 17 版）

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