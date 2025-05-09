本报莫斯科5月8日电 （记者肖新新、谢亚宏）当地时间5月7日，中国中央广播电视总台与俄罗斯全俄国家电视广播公司联合主办的“和平薪火 时代新章——纪念中国人民抗日战争和苏联伟大卫国战争胜利80周年中俄人文交流活动”在莫斯科举行。活动上宣读了中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京的贺信。

活动现场，中俄合拍电影《红丝绸》出品方以及影片主创团队代表分享了创作感受。作为“中俄文化年”框架下的重要项目，该片将于今年9月在中国上映。2025年俄罗斯“中国电影节”在活动上启动。

活动上，由中央广播电视总台和俄罗斯全俄国家电视广播公司共同发起的“和平的印记”主题融媒体活动启动，将面向中俄两国人民，征集相关历史文物、文献影像等，共同描绘和平愿景，展望美好未来。

中俄合拍纪录片《伟大的胜利——苏联摄影师镜头里的中国抗战》同日开机。

中俄两国政治、经济、文化、媒体、教育等各界200余名嘉宾出席活动。

《 人民日报 》（ 2025年05月09日 17 版）

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