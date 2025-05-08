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商务部：中方不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议

2025年05月08日19:24 | 来源：新华网
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新华社北京5月8日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人何亚东8日表示，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

国务院副总理何立峰将在瑞士与美方就关税问题展开会谈。在商务部8日举行的例行新闻发布会上，何亚东在回答关于会谈的记者提问时作出上述回应。

何亚东说，中方坚决反对美国滥施关税的立场是一贯的，美方想要通过谈判解决问题，就要正视单边关税措施给自身和世界带来的严重负面影响，正视国际经贸规则、公平正义和各界理性声音，拿出谈的诚意，要在纠正错误做法、取消单边加征关税等问题上做好准备，拿出行动，与中方相向而行，通过平等协商解决双方关切。如果说一套、做一套，甚至企图以谈为幌子，继续搞胁迫讹诈，中方绝不会答应，更不会牺牲原则立场、牺牲国际公平正义去寻求达成任何协议。

在回答关于会谈议程以及是否会提出贸易协定的记者提问时，何亚东表示，中方多次强调，谈，大门敞开，但任何对话谈判必须在相互尊重、平等协商、互惠互利的前提下开展。中方将坚定维护自身发展利益，坚持捍卫国际公平正义、维护国际经贸秩序的立场和目标。

(责编：卫嘉、白宇)

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