新华社伊斯兰堡5月8日电（记者蒋超）巴基斯坦三军新闻局8日发表声明说，来自印度的无人机持续侵入巴基斯坦境内，巴方已击落25架无人机。该事件已造成至少1名平民死亡、5人受伤。

巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里当天在巴基斯坦陆军总部举行的新闻发布会上说，印度无人机自8日凌晨起持续侵入巴基斯坦境内，巴方在东部旁遮普省首府拉合尔市和拉瓦尔品第等地区以及南部信德省首府卡拉奇等地击落了12架印度无人机。另有一架侵入巴方的无人机在旁遮普省击中了巴军事目标，造成至少4名军人受伤，军事设施受损。无人机还在信德省米亚诺地区造成平民1死1伤。

乔杜里说，目前仍有印度无人机持续侵入巴领空，巴军队现处于“高度戒备状态”。乔杜里在此前举行的新闻发布会上表示，印度军队7日对巴基斯坦的一系列袭击已造成巴方31人死亡、57人受伤。

当地目击者8日凌晨告诉新华社记者，在拉合尔市区多地听到爆炸声，经了解爆炸声源于印度无人机入侵后被巴军方击落，或击中军事营地目标后发出的巨大声响。

巴基斯坦民航局8日上午发布公告说，出于安全原因，首都伊斯兰堡以及拉合尔、卡拉奇和锡亚尔科特的机场临时关闭至当地时间8日晚6时。

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