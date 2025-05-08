新华社北京5月8日电（记者刘杨、马卓言）外交部发言人林剑8日表示，日前，菲律宾、美国和澳大利亚在南海开展海空联合巡航并大肆炒作，中方对此坚决反对。中方奉劝有关国家停止在南海拉帮结派、兴风作浪，停止损害地区和平稳定。

当日例行记者会上，有记者问：近日，菲律宾、美国、澳大利亚分别就三国军方位南海有关海空域开展联合巡航发声，声称该活动旨在加强联合行动能力，支持“自由开放的印太地区”。请问外交部对此有何评论？

林剑说，当前南海局势总体稳定，各国依法享有的航行和飞越自由不存在任何问题。各国在南海开展活动，应遵守国际法和《南海各方行为宣言》精神，不应针对第三国，不应危害地区和平稳定。

“菲律宾违反国际法和《南海各方行为宣言》，频繁在海上侵权挑衅、制造事端，拉拢配合域外势力搅局南海、炫耀武力、甘当‘棋子’，最终只会自食其果。”他说。

林剑指出，美国等域外国家在南海不断拼凑小圈子，以合作为名搞对抗，以自由为名“秀肌肉”，以秩序为名造乱局，是破坏南海和平稳定的最大风险源。

“中国一贯坚定维护自身领土主权和海洋权益，坚定同地区国家一道维护南海和平稳定。中方奉劝有关国家停止在南海拉帮结派、兴风作浪，停止损害地区和平稳定。”林剑说。

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