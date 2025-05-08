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希腊议会国防与外事委员会主席：相互尊重与合作共赢是欧中相处之道

2025年05月08日15:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月28日电 （张泽宇、殷韬、刘宁）今年是中国与欧盟建交50周年。近日，来华访问的希腊议会国防与外事委员会主席朵拉·芭戈雅尼接受了人民网的专访，她认为，欧盟与中国应在相互尊重的基础上实现合作共赢。

谈及希中关系，芭戈雅尼表示，两国关系目前十分友好，双方相互理解，在多个领域保持密切的交流与合作。“近些年，我们在文化方面有非常多的交流，在经济领域也合作密切，比如，中远集团对希腊比雷埃夫斯港的投资就是一个很好的例子。”她还强调，希中两国在联合国框架内密切合作，在很多全球性事务上意见一致。”

希腊是中国共建“一带一路”倡议的重要合作伙伴和支持者。2018年，希腊成为首个加入共建“一带一路”倡议的欧盟成员国。在谈及两国共建“一带一路”时，芭戈雅尼表示，中远集团的投资得到了比雷埃夫斯市当地社区与居民的认可，该项投资为两国经济都带来了积极影响。比雷埃夫斯港是一个非常成功的例子，因为它清楚地表明了希中两国如何实现合作共赢。芭戈雅尼认为，希中两国合作机会广阔，“相信未来我们能找到更多有利于双方的合作领域。”

中国和希腊是东西方两大文明古国，友好交往源远流长。近年来，两国在文化领域交流频繁，多次在对方国家举办各类展览。对此，芭戈雅尼表示，古代中国文明与古代希腊文明分别是东西方文明的基础，两国进行这种文化交流是很有必要的。“当下在北京举办的三个希腊主题展览，我们邀请中国观众了解希腊，同样，我们也希望希腊民众更多地了解中国。”

谈及欧中关系，芭戈雅尼强调，尽管当下欧盟与中国在贸易问题上存在不同看法，但从长远角度看，欧中相处之道只能是相互尊重与合作共赢，这对双方都是有利的。“欧中之间需要加强在政治、经济和文化领域的协调与互动。”芭戈雅尼说。

(责编：贾文婷、杨牧)

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