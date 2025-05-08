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日本明海大学外国语学院中文系教授河村昌子：

“日本人对中国古典文化心怀敬意”

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2025年05月08日14:37 | 来源：人民网-国际频道
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日本明海大学外国语学院中文系教授河村昌子接受人民网采访。人民网 许可摄

日本明海大学外国语学院中文系教授河村昌子接受人民网采访。人民网 许可摄

“对我而言，巴金先生给我的人生带来了重要的启发。他所倡导的人道主义与博爱精神对我影响至深。我希望像巴金先生一样，为社会和他人的幸福作贡献。”日本明海大学外国语学院中文系教授河村昌子说道。河村昌子多年来深耕中国近现代文学领域，毕业论文即以巴金作品为题，相关研究一直延续至今。

上世纪90年代中期，河村昌子前往北京大学开启为期一年的进修课程。通过与老师、同学们的密切接触，河村昌子感受到了人与人之间的真心交往可以跨越国界，消除隔阂。时至今日，谈起留学期间每周的师生聚会，她仍然十分怀念。“中国朋友的热情与宽广的胸怀令人感动，我第一次明白与人建立联系是如此的温暖与美好，这次留学经历让我的人生观发生了改变。”返回日本后，河村昌子积极与学生互动，并鼓励他们报名参加访华团、中日口译大赛等交流活动，期待用面对面的交流消除彼此误解，深化友谊。

日常教学中，河村昌子秉承“培养日中之间的桥梁”这一理念，鼓励学生在学习中文之余，从多个角度了解中国，进而喜欢中国。为此，她策划了日中交流讲座，邀请旅日中国艺术家、企业家等嘉宾到课堂上与学生们交流，分享他们的亲身经历和对两国文化、社会、经济等方面的见解，为学生们打开了一扇了解中国的窗口，也激发了他们对中日交流的兴趣，为学生们未来的学习和职业发展提供了新的可能性。

河村昌子指出，当前中国已成为世界大国，在人工智能、新能源汽车等领域处于领先地位，与此同时也肩负着维护世界和平与稳定的重要责任。“现在的中国和我留学时相比，简直有天壤之别，完全是另一个国家”，她感叹中国发展的日新月异。鳞次栉比的高楼大厦、四通八达的交通网络与蓬勃发展的新兴产业等，无不彰显了中国式现代化发展成就。

如今，中国的海尔、华为等品牌已走进日本人的日常生活，中国制造逐渐赢得日本消费者的认可。河村昌子自豪地表示，往届毕业生中，有多名已入职在日中资企业。未来期待更多的学生能够发挥作为日中两国之间的桥梁作用，为深化两国在经贸、人文等领域的交流合作贡献力量。

教书育人之余，河村昌子还将《中国在梁庄》《子宫》等多部中国文学作品翻译成日文出版。“日本与中国同属儒家文化圈，日本人从小便学习汉字和唐诗，对中国古典文化心怀敬意。日本翻译出版过很多中国文学作品，我也希望通过自己的努力，能让更多的日本人了解现在的中国。”河村昌子表示，期待日中两国延续文化交流传统，共同推动文明交流互鉴。

(责编：张悦、杨牧)

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