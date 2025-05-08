人民网迪拜5月7日电（记者张志文）5月6日，上海国际航运中心暨北外滩国际航运论坛迪拜推介会在阿联酋迪拜世界贸易中心举行。中国驻阿联酋大使张益明、上海市交通委员会主任于福林、迪拜环球港务集团海湾地区港口板块高级副总裁沙哈布·阿尔·贾斯米等出席并致辞。

张益明表示，在共建“一带一路”合作框架下，中阿两国在航运、港口、物流、船舶等领域的合作成果丰硕。2024年，中阿双边贸易额突破1000亿美元，其中超90%的货物通过海运完成，中国到海湾国家商品中的60%通过阿联酋港口中转。他希望北外滩国际航运论坛在两国航运合作中发挥更大桥梁作用。

于福林表示，近年来，上海与迪拜的经贸合作持续深化，展现出蓬勃活力。面对百年变局和行业绿色转型与数字化革命等新课题，上海和迪拜更应加强协作交流，以发展的眼光把握机遇，以合作的姿态应对挑战，以包容的智慧共谋发展。

贾斯米表示，中国是阿联酋最大的贸易伙伴，2024年迪拜环球港务集团业务取得了里程碑式发展，仅迪拜港口的汽车吞吐量就达130万辆，其中来自中国的汽车占比接近25%。他期待两国航运企业加强交流，在可持续发展和新技术利用等方面不断深化合作。

会议期间，上海航运交易所相关负责人就北外滩国际航运论坛进行推介，并举办了航运高端对话等活动。

(责编：贾文婷、杨牧)