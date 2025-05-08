新华社联合国5月7日电 中国常驻联合国副代表耿爽7日在安理会关于朝鲜半岛问题的发言中表示，当前形势下，国际社会包括安理会应努力为恢复对话营造良好氛围，而不是一味突出制裁施压。

耿爽说，当前朝鲜半岛局势依然复杂紧张，充满不稳定不确定因素。中方呼吁半岛问题有关各方立足长远、着眼大局，保持冷静克制，避免任何加剧紧张和激化矛盾的言行，努力防止局势恶化、推动局势降温。一段时间以来，个别国家持续在半岛进行军事演习，花样不断翻新，战略武器接连登场，致使各方敌意处于高位、擦枪走火风险上升，稍有不慎就可能发生不测。中方强烈敦促尽早停止这种危险举动。

耿爽说，近期有关方面围绕对话接触释放出一些积极信号。中方呼吁有关方面抓住机遇，相向而行，积极互动，建立互信，共同推动半岛问题早日重回对话轨道。在此方面，美国应首先释放善意，采取举措，将致力于对话的表态落到实处。

耿爽表示，中方始终主张，制裁是手段而不是目的，自始至终应服务于政治解决进程。安理会通过的涉朝决议既包括制裁，也包括政治解决、减少负面人道影响等内容，不能厚此薄彼，搞“选择性执行”。

耿爽强调，近年来，美国借半岛问题推进“印太战略”，拼凑军事同盟，强化“延伸威慑”，加大在半岛及周边部署战略力量，意图制造阵营对抗和“新冷战”。这不仅无助于半岛问题的政治解决，而且严重损害包括中国在内地区国家的安全利益，只会引发更为严重的安全困境。中方敦促美国立即停止这种危险行径，停止将半岛问题作为推进自身地缘战略的借口和工具。

耿爽说，中方始终强调，半岛问题的本质是安全问题，根源在于和平机制未立、有关方面互信缺失。希望有关各方坚持政治解决的大方向，呼应中方维稳防乱、劝和促谈的努力，通过对话积累互信，推动早日实现停和机制转换。

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