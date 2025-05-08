打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁为朝鲜半岛问题恢复对话营造良好氛围

2025年05月08日13:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国5月7日电　中国常驻联合国副代表耿爽7日在安理会关于朝鲜半岛问题的发言中表示，当前形势下，国际社会包括安理会应努力为恢复对话营造良好氛围，而不是一味突出制裁施压。

　　耿爽说，当前朝鲜半岛局势依然复杂紧张，充满不稳定不确定因素。中方呼吁半岛问题有关各方立足长远、着眼大局，保持冷静克制，避免任何加剧紧张和激化矛盾的言行，努力防止局势恶化、推动局势降温。一段时间以来，个别国家持续在半岛进行军事演习，花样不断翻新，战略武器接连登场，致使各方敌意处于高位、擦枪走火风险上升，稍有不慎就可能发生不测。中方强烈敦促尽早停止这种危险举动。

　　耿爽说，近期有关方面围绕对话接触释放出一些积极信号。中方呼吁有关方面抓住机遇，相向而行，积极互动，建立互信，共同推动半岛问题早日重回对话轨道。在此方面，美国应首先释放善意，采取举措，将致力于对话的表态落到实处。

　　耿爽表示，中方始终主张，制裁是手段而不是目的，自始至终应服务于政治解决进程。安理会通过的涉朝决议既包括制裁，也包括政治解决、减少负面人道影响等内容，不能厚此薄彼，搞“选择性执行”。

　　耿爽强调，近年来，美国借半岛问题推进“印太战略”，拼凑军事同盟，强化“延伸威慑”，加大在半岛及周边部署战略力量，意图制造阵营对抗和“新冷战”。这不仅无助于半岛问题的政治解决，而且严重损害包括中国在内地区国家的安全利益，只会引发更为严重的安全困境。中方敦促美国立即停止这种危险行径，停止将半岛问题作为推进自身地缘战略的借口和工具。

　　耿爽说，中方始终强调，半岛问题的本质是安全问题，根源在于和平机制未立、有关方面互信缺失。希望有关各方坚持政治解决的大方向，呼应中方维稳防乱、劝和促谈的努力，通过对话积累互信，推动早日实现停和机制转换。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部