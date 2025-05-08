新华社奥斯陆5月7日电（记者张玉亮）哥本哈根消息：丹麦外交大臣拉斯穆森7日表示，将召见美国驻丹麦使馆负责人，讨论美国媒体有关美方计划在丹麦自治领地格陵兰岛加强间谍和情报活动的报道。

美国《华尔街日报》6日报道说，据两名知情人士透露，美国正在加强有关格陵兰岛的情报收集工作，将美国特工机构纳入总统特朗普“接管”该岛的行动中。

拉斯穆森向丹麦广播公司表示，阅读该报道后，他感到非常担忧和严重关切，因为“盟友之间不应该进行间谍活动”。他说，目前无法确认报道内容的真实性，但美方也未对相关报道作出有力否认，这进一步加剧了他的担忧。因此，他将召见美国驻丹麦使馆负责人。

“如果一个丹麦的亲密盟友在考虑通过情报活动和施加影响的方式，试图破坏丹麦王国的团结，甚至接管格陵兰岛，这是非常严重的。”拉斯穆森说，他不认为美方这一企图“有任何成功的可能”。

美国媒体这一报道在格陵兰岛也引发讨论。格陵兰岛自治议会外交与安全政策委员会主席皮帕卢克·灵厄接受丹麦广播公司采访时说，应考虑是否关闭美国驻格陵兰岛首府努克的领事馆。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一个军事基地。去年美国总统选举后，特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

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